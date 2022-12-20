亞洲金融論壇下月舉行　潘基文及新西蘭前總理將出席

由港府及貿發局主辦的第16屆亞洲金融論壇，以「推進轉型：創效．共融．創新」為主題，於2023年1月11至12日回歸實體，以「線上線下」混合模式進行。

作為金融及商界年度盛事，以及2023年首個大型商貿交流活動，今屆論壇兩日合共舉辦超過40場討論環節，匯聚逾百位重量級財商領袖，審視2022年後如何訂定具影響力的業務發展戰略，規劃可持續的增長藍圖，並探討環球企業如何透過融匯創新及共融理念，攜手打造具韌性的經濟格局。

今年大會邀請多位財金猛人出席演講，當中包括以下3位焦點講者，第八任聯合國秘書長潘基文(Ban Ki-moon)、前新西蘭總理海倫．克拉克(Helen Clark)，及Global Optimism聯合創辦人及《聯合國氣候變化框架公約》前執行秘書菲格雷斯(Christiana Figueres)。

當中重點討論環節，請來各國財商領袖演講，包括東方匯理資產管理行政總裁瓦萊莉．博頌(Valérie Baudson)、三井住友金融集團及三井住友銀行董事長國部毅(Takeshi Kunibe)、Vista Equity Partners總裁及首席執行官史雒飛(Robert F. Smith)、滙豐控股集團主席杜嘉祺(Mark Tucker)、渣打集團主席韋浩思博士(José Viñals)、印尼投資局首席執行官Ridha Wirakusumah博士及英國保誠集團財務總監田弘諾(James Turner)。

其他嘉賓包括WeLab集團資深顧問陳家強、香港上海滙豐銀行香港區行政總裁林慧虹、國際結算銀行創新樞紐香港中心主管Bénédicte Nolens 、著名風險投資者Race Capital普通合夥人莊思浩、Japan Computer Vision Corp.首席執行官兼代表董事Andrew Schwabecher及美國農業科技公司Sound Agriculture首席執行官Adam Litle。

「明日對話」系列亦請來具前瞻性的行業領袖，包括蘇富比執行副總裁、歐洲、中東及非洲區董事總經理兼元宇宙執行主管Sebastian Fahey、科勒資本首席投資官及管理合夥人Jeremy Coller及滴灌通創始人及主席李小加等。

今年論壇特別增設「環球視野」系列，並續辦「爐邊對話」環節，以多角度探討不同將改變未來的社會趨勢及議題，涉獵風險投資及初創生態、淨零轉型及ESG評鑑標準、糧食安全、健康公平、元宇宙及非同質化代幣等範疇。