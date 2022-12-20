【高盛推介】美股連跌4日 好淡倉部署
2022年12月20日 11:45
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：受市場憂慮美聯儲緊縮政策，或令經濟推入衰退影響，美股連跌4日。周一(19日)三大指數再創1個月新低。當中納指跌幅為三大指數最大，跌159點或約1.4%，而道指及標指則分別跌162點及34點。亞洲時段中，美指期貨亦下跌，三大指數分別較周一低水約0.5%至1.2%。
美聯儲於上周三(14日)雖宣布放慢加息至0.5厘，但上調最終利率峰值至5.1厘。此外，其主席鮑威爾及後表示「加息仍有一段路要走」。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉於上周四(15日)至本周一共錄得約50萬港元資金流入。道指好倉於上周三至本周一皆錄得資金流入，合共約80萬元。標指好倉於上周五(16日)及本周一共錄得約40萬元資金流入。
投資者如計劃部署美指好倉，納指方面的中期選擇可留意納指購(10684)。貼價選擇可留意納指購(10645)。道指方面的貼價選擇可留意道指購(10535)。中期選擇可留意低街貨道指購(10742)。標指方面可留意屬貼價的標指購(10659)。
納指購10684，行使價12,850點，2023年6月17日到期，實際槓桿9.6倍，中期。
納指購10645，行使價11,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿11.2倍，貼價。
道指購10535，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿17.6倍，貼價、行使價38,000點以下產品中，槓桿最高。
道指購10742，行使價37,100點，2023年6月16日到期，實際槓桿13.3倍，中期、低街貨。
標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿7.4倍，貼價、中期。
投資者如計劃以認沽證部署美指淡倉，納指方面的貼價選擇可留意納指沽(10525)。中期選擇可留意納指沽(10710)。道指方面的貼價選擇可留意道指沽(10692)。中期選擇可留意道指沽(10715)。標指方面可留意屬貼價的標指沽(10636)。
納指沽10525，行使價10,350點，2023年3月17日到期，實際槓桿8.7倍，貼價。
納指沽10710，行使價10,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿5.6倍，中期、低街貨。
道指沽10692，行使價30,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿11.7倍，貼價。
道指沽10715，行使價28,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿7.9倍，中期。
標指沽10636，行使價3,680點，2023年3月17日到期，實際槓桿9.6倍，貼價。
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