【高盛推介】美股連跌4日　好淡倉部署

高盛(亞洲)有限責任公司：受市場憂慮美聯儲緊縮政策，或令經濟推入衰退影響，美股連跌4日。周一(19日)三大指數再創1個月新低。當中納指跌幅為三大指數最大，跌159點或約1.4%，而道指及標指則分別跌162點及34點。亞洲時段中，美指期貨亦下跌，三大指數分別較周一低水約0.5%至1.2%。

美聯儲於上周三(14日)雖宣布放慢加息至0.5厘，但上調最終利率峰值至5.1厘。此外，其主席鮑威爾及後表示「加息仍有一段路要走」。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於上周四(15日)至本周一共錄得約50萬港元資金流入。道指好倉於上周三至本周一皆錄得資金流入，合共約80萬元。標指好倉於上周五(16日)及本周一共錄得約40萬元資金流入。

納指購10684，行使價12,850點，2023年6月17日到期，實際槓桿9.6倍，中期。

納指購10645，行使價11,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿11.2倍，貼價。

道指購10535，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿17.6倍，貼價、行使價38,000點以下產品中，槓桿最高。

道指購10742，行使價37,100點，2023年6月16日到期，實際槓桿13.3倍，中期、低街貨。

標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿7.4倍，貼價、中期。

納指沽10525，行使價10,350點，2023年3月17日到期，實際槓桿8.7倍，貼價。

納指沽10710，行使價10,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿5.6倍，中期、低街貨。

道指沽10692，行使價30,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿11.7倍，貼價。

道指沽10715，行使價28,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿7.9倍，中期。

標指沽10636，行使價3,680點，2023年3月17日到期，實際槓桿9.6倍，貼價。

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