滙豐推分期付款買Apple Watch計劃

滙豐宣布推出靈活免息分期付款計劃及優惠，客戶以滙豐信用卡選購Apple Watch系列，可以低至每月65港元免息免手續費分期購買Apple Watch Ultra、Series 8或SE系列、無須簽訂任何服務計劃，兼享高達300元「獎賞錢」。

客戶更可於24個月後，選擇升級更換最新Apple Watch，以「回購價值保證」抵銷餘下分期餘額。

滙豐信用卡客戶可於四間指定本地電訊商包括csl/1O1O、香港寬頻、數碼通及電訊數碼SUN Mobile參與是次免息付款計劃，即可以特低價免息分期選購上述Apple Watch系列。客戶於24個月後除了可選擇升級更換最新Apple Watch並以「回購價值保證」抵銷餘下分期餘額，亦可保留原有Apple Watch，繼續分期繳付餘額至供款期完結。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，滙豐在今年較早時與各本地電訊商合作提供的「iPhone for Life」計劃受客戶歡迎，因此推出分期付款計劃購買Apple Watch，希望客戶在佳節當前以靈活的消費方式，為自己或親朋好友購買心頭好。