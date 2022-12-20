小測試助你了解消費心理防線 節日使得更精明

臨近聖誕佳節，一出街就有各式各樣購物優惠宣傳，難免「心郁郁」，唔買都睇吓，睇吓就買埋，喺誘惑下要控制衝動真係好難啊！香港證監會轄下香港投資者教育委員會就整咗個小測試，度下你嘅消費心理防線。

以下呢4組節慶消費優惠關鍵字，究竟邊組最打動到你？唔准諗，即刻答！

A. 節日限定

B. 海外直送

C. 會員優惠

D. 買滿即享

揀A嘅朋友你可以話係「節日之鬼」，好注重「儀式感」，不過假日要盡興，使錢買嘢亦要使得精明，記住要理性消費呀！

至於B，雖然搜羅海外商品，可以有更多樣化選擇，但各大平台都有差價，記得要貨比三家，同比較埋運費啊！

揀C嘅朋友仔就要小心啦！做會員攞優惠好似幾着數，但有無用「精明眼」睇清楚條款先？係咪無條件入會？有冇會費？有冇額外費用？攞優惠要做啲咩？正所謂「惡魔藏在細節裏」，一定要望真啲！

答D嘅朋友，咪住先，想透過消費換取額外收穫？諗清楚買嘢嘅目的未啊？如果買凸咗本身唔想要嘅嘢，就好浪費㗎啦！記住要諗清楚先好買，咪做大嘥鬼。

投委會就提醒大家，「心動唔等於要立即行動」，就好似近期網站嘅互動投票活動入面，有接近一半人表示，佢哋會喺節日下定好買禮物同活動嘅預算，按計劃消費係好值得大家取經。Shopping嗰陣，不妨計劃好啲，格好價、諗真少少先買！咁樣慳多幾個錢，儲蓄理財又點會難倒你。