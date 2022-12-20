瑞銀財管料明年中國GDP回升至5%　人幣短期睇7.3水平

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表2023年展望報告，預測2023年中國國內生產總值(GDP)增長將從2022年的3%左右回升至約5%。

該行認為，一系列支持政策將降低中國經濟的尾部風險，有助於緩和上述不利因素。不過最近的發展表明，復甦之路可能崎嶇不平。因此，中國相關資產若要持續走高，還需見到大環境改善。

該行相信，中國將在2023年第三季實質性重新開放，即永久取消封控措施和國內出行限制。中國政府在11月採取的優化疫情防控措施清楚地表明，結束動態清零的準備工作已經展開，可能需要3至6個月完成。

隨着更多需求側的支持措施出臺，房地產銷售的下降幅度應該在2023年上半年收窄，並於下半年逐漸回穩。整體而言，繼房地產銷售在2022年按年大跌20%後，該行預測以人民幣計價2023年跌幅將介乎更為可控的5至10%，房地產對明年中國整體經濟增長的拖累將減輕。

展望2023年，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室看好早周期細分板塊，包括存儲晶片製造商和IC設計公司，而其他領先半導體公司的風險回報可能會在2023年第二季初出現改善，因為部分企業的估值已跌至多年來最低。

不過。該行提到，部分周期性科技行業面對電子產品需求疲軟，而尚未盈利的亞洲互聯網公司還在應對利率持續上升帶來的挑戰。從歷史來看，10年期美債收益率每提高10個基點，對應亞洲科技股的遠期本益比(市盈率，P/E)將收縮0.25倍，是整體亞洲股市受到的影響的兩倍。

該行又指，其他周期性科技板塊可能繼續受到電子產品需求疲軟的影響，對個人電腦(PC)和存儲硬體、電子元件、二線晶圓代工廠和部分企業供應鏈公司保持謹慎，認為利潤率存在改善空間的價值型科技股看起來相對地更具吸引力。

該行估計，美元兌人民幣短期有望反彈至7.3，建議投資者對沖人民幣好倉。做好美元兌人民幣有望獲得2.4%的年化息差收益。近期油價下跌背後的驅動因素將在年底前消退，該行重申布蘭特原油價格將在2023年回升至每桶110美元的觀點。