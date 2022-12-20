存保會：68%港人有儲備習慣　為疫後最高數字

香港存款保障委員會公布本年度港人「儲蓄安全感」調查，發現有68%受訪港人表示有儲蓄習慣，按年增加5個百分點，亦為疫後最高數字。負責調查的中文大學香港亞太研究所副所長鄭宏泰表示，包括消費券、港人減少外遊及外出娛樂消費等，有儲蓄習慣的受訪者每月平均儲蓄金額按年上升17%至7,700元；近六成認為儲蓄的首要目的在於「應付不時之需」，比率較去年大幅上升廿個百分點，為5年調查以來最高，數字反映在疫情持續及經濟前景仍未明朗下，香港人較以往更重視儲蓄，並積極透過儲蓄為未來轉變作好準備。

今年香港人就個人現時儲蓄所帶來的「安全感」評分則微跌至51.4分，錄得5年以來低位，其中近三成港人的個人「儲蓄安全感」略嫌不足，自我評分低於50分。受訪者平均認為擁有約59萬港元儲蓄方能獲得足夠「安全感」，金額亦較去年上升逾兩成。存保會主席劉燕卿認為，數據反映不少市民擁有危機意識，會較審慎評估個人財政狀況，認為在目前環境下要增加儲蓄才能安心。

調查進一步訪問了18至29歲的年輕港人，了解他們的儲蓄理財習慣。在本港年輕人失業率仍然高企的情況下，調查發現雖然年輕人儲蓄習慣及能力有所下降，但仍有六成年輕人表示自己有儲蓄習慣。在有儲蓄習慣的年輕受訪者中，每人每月的平均儲蓄金額為約5,000元，較去年低約一成，當中有1/3人表示有定下年內儲蓄目標，是所有年齡組別中最高的群組，顯示年輕人對儲蓄規劃仍然積極。