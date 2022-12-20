道期跌155點 日圓兌每美元升逾3%
2022年12月20日 16:11
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●美匯指數報104.2；港匯見7.7851；離岸人民幣(CNH)報6.9722；美元兌日圓報132.37；歐元企1.0617，英鎊處1.2153。金價報1,797美元。布油報79.59美元，紐油報75.01美元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨跌155點。
●市後關注點
21:30 美國11月建築批核
21:30 美國11月新屋動工
21:30 加拿大10月零售銷售
23:00 歐元區12月消費者信心指數
●恒生指數全日收報19,094點，跌258點或1.33%；國企指數收報6,472點，跌132點或2%；科技指數收報3,996點，跌128點或3.12%。主板成交962億港元。https://bit.ly/3Wda2yy
-歌禮製藥飆4成，新冠口服藥獲美國授專利。
-聯通與騰訊簽署新一輪戰略合作協議。
●滬綜指收跌33點，，釀酒股領挫3.5%，地產股跌2.7%，生物製藥股跌1.5%，金融股跌0.8%。https://bit.ly/3WvDXSx
●中國經濟：
-瑞銀財管料明年中國GDP回升至5%，人幣短期睇7.3水平。
-中銀保監：發揮金融逆周期調節作用，支持經濟持續恢復。
●「缺芯」持續！全球車市今年累計減產逾441萬輛。
●新能源爭霸戰！LG將斥240億元擴大電池產能。
●Oreo母企以逾百億出售北美及歐洲香口膠業務。
●紅杉中國：香港要成國際數據樞紐，發展忌落後內地。
●日本央行放寬10年期國債孳息率目標區間，圓匯急飆逾3%，兌港元逼近6算。
●點收科？Twitter調查顯示過半用戶希望馬斯克退位。
●港交所歐冠昇：盼明年為市場帶來更多機會及互聯互通。
●中美角力：
-美國眾議院中國委員會擬加強審查美企對華投資。
-力抗美施壓！富瑞料內地明年首季推新半導體行業扶持政策。
●《阿凡達：水之道》開畫周末票房遜預期，迪士尼股價挫近半成。
●歐盟就天然氣價格上限達共識，俄斥不可接受。
●港元拆息幾近全跌，1個月續降至4.71798厘。
●加密貨幣：
-執FTX二攤！幣安斥近80億購Voyager Digital。