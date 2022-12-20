陳浩濂：十多位虛擬資產業界人士有意來港領牌

港府有意將香港建立成「虛擬資產中心」，財經事務及庫務局副局長陳浩濂在社交平台上發文表示，周一(19日)與十多位虛擬資產業界人士見面交流，就虛擬資產服務提供者發牌制度作具體介紹，並聽取業界就執行細節和未來發展的意見。與會者反應正面，均表示正計劃或正考慮來港申領牌照。

陳浩濂指出，近期正就虛擬資產服務提供者推出發牌制度努力，讓這些營運商所受的監管要求與傳統金融機構相類近，須遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，包括穩妥保管資產、確保財務穩健及避免利益衝突等。此外，持牌虛擬資產交易所亦需要定期向證監會呈交該交易所及其附屬公司的經審計帳目及財務資料，而證監會也有權進入其業務處所、進行視察和調查等，認為制度有助持牌虛擬資產交易所建立地位和投資者的信任，使其能接觸更多香港市場的投資者。

他提到，證監會現正制定發牌制度的詳細監管要求，其中包括有關「專業投資者」的要求，期望在明年第一季向業界及公眾進行諮詢。就有關諮詢的方向，證監會會在平衡投資者權益及市場實際情況的前提下，就具體如何調整規定徵詢意見。

舉例來説，若證監會容許持牌交易所提供服務予零售投資者，證監會可能就持牌交易所可納入買賣範圍的虛擬資產方面施加更嚴謹的規定。為確保投資者權益得到保障，證監會會考慮要求持牌交易所只可容許零售投資者買賣已通過嚴謹的盡職審查的虛擬資產，而該盡職審查必須根據多項嚴謹的因素而作出，包括其供求、市值、流通性及技術層面等。

陳氏指出，建立虛擬資產服務提供者發牌制度，配以適當的監管，將有助確保市場逐步穩健地發展，同時保護投資者利益。訂立全面的監管制度對增加市場信心尤其重要，並為香港虛擬資產行業的可持續發展鋪路，會繼續與虛擬資產業界保持緊密溝通。

據悉，會上人士包括證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣及投資推廣署金融科技主管梁瀚璟。