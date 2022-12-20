【產經直播】恒指年尾無望見兩萬？
2022年12月20日 16:46
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大摩預料，美股企業盈利跌幅可能與2008年相類似，隔晚美股(19日)三大指數連跌第4個交易日。而港股亦連跌第2日，恒指周二(20日)低開195點後，愈跌愈深，最多跌467點，收市險守萬九關最，報19,094點，成交不足千億。臨近聖誕及新年長假，加上利好消息欠奉，恒指難望見兩萬點？不如提早收爐？
不過，中證監和香港證監會發聯合公告，原則同意進一步擴大股票互聯互通，包括港股通(滬)的股票範圍擴大至與港股通(深)一致，及納入在港主要上市的外國公司股票，意味可供北水買賣的股票範圍及數量增加。港股「多條水喉」之下，利好作用有幾大？邊幾隻個股有望可被納入？港交所(00388)可成為長遠的最大受惠者？不過今日股價跌逾1%，上車時機到未？
內房股全線下跌，內地12月1年期和5年期貸款市場報價利率(LPR)均維持不變。市場原先憧憬減息可為政府穩定房地產市場提供更多支持，現時預期落空，加上再有內房旭輝(00884)、雅居樂(03383)抽水，內房板塊氣氛轉差？新一輪跌浪開始？投資者不宜沾手？
ATMXJ受壓，美團(03690)、騰訊(00700)分別跌1.8%及3.4%，大型科網股仍處整固階段？幾時可以入場？另有消息指，小米(01810)近期開啟大規模年底裁員，多個部門均有涉及，中國區個別部門裁員比例高達75%，有內部知情人士澄清裁員規模較傳言小，小米股價仍跌2%，公司前景點睇？
據報道指，北京市可開展新冠症狀互聯網首診並給予價格和醫保政策支持，互聯網醫療機構需求將會更大？在雖然線問診龍頭平安好醫生(01833)，以及阿里健康(00241)、京東健康(06618)近日回調，但仍可睇高一線？值得趁低吸納？
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