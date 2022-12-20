【產經直播】恒指年尾無望見兩萬？

大摩預料，美股企業盈利跌幅可能與2008年相類似，隔晚美股(19日)三大指數連跌第4個交易日。而港股亦連跌第2日，恒指周二(20日)低開195點後，愈跌愈深，最多跌467點，收市險守萬九關最，報19,094點，成交不足千億。臨近聖誕及新年長假，加上利好消息欠奉，恒指難望見兩萬點？不如提早收爐？

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