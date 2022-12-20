調查：24%港人指息口走勢為影響入市主因　佔比6年最高

美國聯儲局於12月加息0.5厘，香港有大型銀行亦即時跟隨，將最優惠利率上調0.25厘。香港置業最新民意調查顯示，「息口走勢」首次成為最影響受訪者入市因素，佔比例約24.7%，創2016年第二季有紀錄以來新高。

該行研究部董事王品弟指出，公司於11月底至12月初進行調查，並成功收回352份有效問卷，其中最影響入市因素為「息口走勢」，其次為「樓價走勢」，佔比例約20.6%，另有約17.6%的受訪者認為按揭優惠最影響其入市決定。

對於息口走勢，據調查顯示，有逾約56%受訪者預計香港銀行未來12個月將會上調息口，比率創2020年第二季有紀錄以來新高，而認為息口不變及將會下調的受訪者比例，分別約31%及13%。假如香港銀行加息，有多達47.4%的受訪者接受50點子至1厘的加幅，比例創逾5年新高。

展望後市發展，調查發現，仍有約53.7%受訪者睇淡後市，預期未來12個月的樓價持續下跌，惟比率已較上季回落約9.1個百分點，看淡後市的受訪者當中，佔約21.6%認為樓價會下跌一成或以上。而估計樓價上升的受訪者比例，則由上季不足兩成反彈至最新錄約28.4%，當中佔約22.7%預計升幅為5%以內。

香港置業行政總裁馬泰陽表示，雖然今年底政府再為防疫措施鬆綁，但由於樓市跌勢已成，經濟復甦亦需時，難即時為市場挽回劣勢，加上香港加息周期跟隨美國展開。除非社會加快復常，以及中港通關盡快落實，才有望提振經濟及穩住樓市。否則樓市「撤辣」無期，明年初樓價仍處於調整階段，料最快明年上半年加息周期有見頂迹象，明年樓價料觸底反彈5%。