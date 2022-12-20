港交所開設紐約辦事處　國際布局擴至北美

紐約辦事處將推廣港交所旗下流動性充裕的新股市場及二級市場、連接香港與中國內地市場之間的互聯互通機制，以及多元化的衍生品產品，這些產品與服務共同構成了亞太地區最豐富的金融市場生態圈，並讓香港交易所與該時區的投資者、市場參與者及不同的中介機構建立更好的聯繫，幫助集團加強與區內客戶之間的關係。

Roger McAvoy將出任董事總經理兼北美業務發展主管，將帶領紐約辦事處團隊為香港交易所在北美的客戶群提供服務，且會繼續向市場拓展聯席主管董凱文(Kevin Rideout)匯報。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin)表示，港交所一直致力於支持全球客戶的業務增長，期待繼續加深與紐約當地投資者、企業、風險管理人的關係，連接資本與機會，連接東西方市場。港交所將不斷提升市場的活力和吸引力、拓展互聯互通機制，相信紐約辦事處未來在這些方面可以發揮重要作用。

歐冠昇補充，同時樂見Roger在新崗位上領導集團的北美業務。他在過去五年中擔任新加坡辦事處的主管，為港交所在東南亞的業務發展定下良好基礎，相信Roger將繼續與香港交易所其他團隊緊密合作，服務好全球的客戶，並吸引更多企業和投資者來到香港這個亞洲領先的國際金融中心。

香港是亞太地區的國際金融中心、投資中心及風險管理中心，而紐約是北美地區的金融樞紐及世界級國際都市，在當地設立辦事處有助於香港交易所強化「連接世界」的戰略。