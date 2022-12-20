今年本港工商舖交投量暫僅4138宗　創23年新低

香港防疫措施持續嚴謹，令本港失去部分經濟及投資機遇，拖累2022年工商舖投資市場疲弱，交投量創新低。據中原(工商舖)統計，今年截至12月15日，暫錄得約4,138宗工商舖買賣成交，涉及成交總金額約771.68億港元，兩數字對比2021年全年均下跌逾四成，當中，買賣宗數料創下1999年後新低。

該行董事總經理潘志明預期，明年初可望全面開關，2023年全年工商舖買賣交投有機會反彈，升幅逾五成至約6,350宗，而成交金額則漲逾三成至約1,050億元。

潘表示，本港市場逾億元成交大部分於上半年偷步尋底，下半年踏入加息周期，不少投資者在大額投資上更趨審慎，據統計，2022年全年暫錄得105宗逾億元大手成交，而下半年共錄得約37宗逾億元成交，較上半年急降約45%。單月而言，12月逾億元宗數更錄得「零」成交。

他又指，今年本港暫錄得約2,421宗工廈買賣成交，涉及總金額約368.92億元，出現價量齊跌局面，宗數及金額按年分別下挫約41.4%及約37.8%。同時，2022年整體工廈市場持續萎縮，12月暫錄約55宗，預料全月成交將不足100宗，有機會創今年按月新低。

潘指，2023年第一季工廈買賣宗數會升至約500宗水平，全年預測有近50%升幅至約3,600宗。呎價上落幅度約10%。至年明年租務宗數亦會上升約20%至約9,300宗水平，租金升跌幅在約5%範圍內。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基稱，今年截至12月15日暫錄得約1,052宗舖位買賣個案，對比2021年約1,742宗大跌約39.6%，重返疫情初2020年水平。涉及金額同樣急跌，今年暫錄約288.24億元，按年減少約39%。

若單月分析，今年有7個月份買賣成交量不足100宗，當中最低位為9月，成交宗數錄得65宗，而全年買賣宗數最多的月份為8月，錄約121宗，反映投資者入市舖位意欲偏低，成交量處於低迷狀態。租務市場方面，黃指，今年暫錄約3,897宗舖位租賃成交，按年跌約25%，創7年新低，而成交金額則錄約4.31億元，對比去年同樣減少25%。

黃預測第一季舖位買賣市場會轉平穩上揚，料首季成交量會上升至約250宗水平，全年預測則約1,750宗水平，而價格料會平穩。預期首季租務交投量可重回約1,000字水平，全年預測料有約三成升幅至5,000宗，展望全年核心區租金會回升約30%，非核心區舖租料會平穩至上升約15%。

另外，該寫字樓部董事陳雁樓表示，今年市場暫錄得約665宗寫字樓買賣成交，較去年全年跌減約41.5%，而對比2019年及2020年疫情初起時的全年成交量更低。買賣成交量長期低迷，對商廈市場買賣金額影響大，今年度總成交金額共錄約114.51億元，按年下跌約41.5%，為2003年後新低。租賃市場走勢雖然見輕微波幅，但整體而言尚算平穩，今年暫錄得約5,149宗租務個案，總金額約4.82億元，較去年分別減少約24%及約36%。

陳預期，明年寫字樓出現量升價跌局面，第一季買賣成交量有機會達約200宗水平，全年展望交投量有約六成升幅至1,000宗，而買賣價則料會有約5%窄幅上落。租務交投就預測首季會有輕微升幅至約1,400宗，全年料有約5,500宗，但租金則料會平穩至微跌約5%。