綠色金融督導小組與CDP合作豐富香港氣候數據資源

綠色和可持續金融跨機構督導小組周二(20日)公布與全球公司環境信息披露系統的國際非營利組織CDP合作，以共同豐富香港的氣候數據資源，加強可持續發展報告。同時，制定了一份針對非上市公司或中小企業的氣候和環境風險問卷，且與氣候相關財務披露工作小組(TCFD)的框架一致，並分為三個版本，以配合不同規模和需要的公司。

為鼓勵香港企業採用問卷樣本，督導小組與CDP準備了詳細的指引和學習材料，並將在2023年第一季開始舉行針對性技能培訓活動。督導小組亦會與金融機構和行業機構合作發放問卷，協助收集數據，並鼓勵企業多採用問卷。督導小組正開發一個數據平台，以收集並便利金融機構在獲授權下取得相關的公司數據。

該份問卷亦是首份專為從未作出相關報告的香港企業編製的跨行業問卷樣本，並易於使用，旨在協助企業進行可持續發展報告，提升它們的可持續發展形象，吸引貸款方、投資者和供應鏈客戶的關注，以便更容易獲得可持續發展融資。該問卷樣本亦可協助金融機構收集及分析公司層面的數據，用於風險評估和相關業務決策。

督導小組聯席主席兼香港金融管理局總裁余偉文表示，數據是促進金融機構和企業採納可持續金融的關鍵要素。透過與CDP的合作，正在邁出重要的一步，擴大數據工作覆蓋範圍，將中小企業納入其中，亦是經濟中一個重要，而且以前難以觸及的部分，期待與CDP一起，推廣這個問卷在業界的使用，並進一步加強香港的可持續金融生態。

督導小組聯席主席兼香港證監會署理行政總裁梁鳳儀指出，全球各地的企業正加緊制定氣候目標，並積極籌謀脫碳的策略路徑。此次與CDP的合作將提升行業價值鏈相關數據的可用性、可比性和可靠性。這不僅有助企業了解自身的氣候足迹和規劃未來路向，也能夠大力推動全球減排進程。

督導小組和CDP將加強氣候和環境信息披露，充實香港的數據資源及提升數據的可用性；支持技能培訓及提升技能，促進本地公司根據現行的和將會公布的全球標準和最佳實踐，披露高質量的氣候和其他環境相關數據；以及促進數據流動，為金融機構提供更好的數據資源以評估氣候和環境相關風險，並支持實體行業邁向碳中和。

CDP亞太區董事總經理陳佳遠表示，中小企業在全球經濟中佔很大比重，它們的活動對於實現淨零排放至關重要。因此，中小企業必須配備所需的工具和資源，不僅要致力於推動環保行動，還要確保自身業務可長期運作。作為全球唯一獨立的環境信息披露系統，CDP致力於支持中小企業在這方面的工作。很高興在這個關鍵項目上與督導小組合作，以推動香港推行更多更好的信息披露和行動，並為所有實體經濟參與者提高數據質量。