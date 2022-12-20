藍籌屋苑難頂跌價壓力　康怡三房價回6年前料蝕售

樓價一直倒退，近年升幅已被蒸發。鰂魚涌康怡花園有6年前入市三房單位的業主，僅以「原價」720萬元沽貨，淨蝕使費離場。油塘半新盤海傲灣錄本月第3宗虧蝕個案，最新有一房單位近4年貶值約60.95萬元。代理調查顯示，逾半數受訪者仍預期未來一年樓價繼續下跌。

中原楊文傑表示，上述為康怡花園D座低層4室，實用面積約596方呎，原叫價約800萬元，終累減約80萬元售出，成交呎價約12,081元。資料顯示，單位於2016年8月購入價為720萬元，原業主帳面平手，惟計及使費需要損手離場。

綜觀今年十大指標屋苑呎價表現，中原根據買賣登記資料指出，以上述屋苑呎價跌幅最大，較去年底下挫約25%至本月錄約13,479元，同區太古城及紅磡黃埔花園，期內跌幅亦達約22%及20%。其餘鴨脷洲海怡半島、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊等屋苑，跌幅介乎約9%至19%不等。

近年發售的半新盤亦延續蝕讓慘況。消息指出，上述海傲灣2座高層H室，實用面積約260方呎，一房間隔，以約489.85萬元售出，呎價約18,840元。據悉，原業主於2019年1月以約550.8萬元向發展商買入單位，現轉售蝕幅約11.1%。

將軍澳日出康城MARINI亦有一手貨錄得虧損，中原伍錦基透露，項目3A座高層A室，實用面積約545方呎，開價約930萬元，累劈至約888萬元售出，呎價約16,294元。業主於2019年11月以約928.9萬元一手購入，現帳蝕約40.9萬元或約4.4%。

至於東涌二手屋苑影岸‧紅則有辣招鬆綁盤蝕讓出貨，該行張奇瑋表示，屋苑A座高層F室，實用面積約539方呎，外籍業主以720萬元放盤，即日減至675萬元沽出，呎價約12,523元。單位2019年12月購入價約745萬元，現剛滿3年帳面損失約70萬元。

事實上，市民普遍認為樓價仍有下跌空間。香港置業於上月底至本月初進行調查，並成功收回352份有效問卷，發現仍有約53.7%受訪者睇淡後市，料未來12個月樓價持續下跌，當中認為樓價會下跌一成或以上比例較多，佔整體比例約21.6%。

估計樓價上升的受訪者比例，則由上季不足兩成反彈至最新佔約28.4%，主要估計升幅為5%以內，佔整體比率約22.7%。