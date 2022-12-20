半新盤續蝕讓！將軍澳兩房3年帳貶4%

再有近年出售的半新盤錄蝕讓成交，將軍澳日出康城MARINI兩房單位以約888萬元售出，原業主3年前一手入市，現轉售帳蝕約40.9萬元或約4.4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯黎泳傑表示，筲箕灣海灣華庭高層B室，實用面積約257方呎，原則兩房間隔，叫價約420萬元，吸引上車用家垂青，議價後以395萬成交，呎價約15,370元。原業主於2005年10月以約130萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約265萬元，物業升值逾兩倍。

●中原楊偉賢表示，大坑龍華花園2座低層F室，實用面積約694方呎，三房連套間隔，以1,350萬元連車位易手，呎價約19,452元。原業主於2010年以920萬元買入單位，持貨12年帳面獲利430萬元，升值約47%。

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九龍區

●香港置業李品良稱，奧運站維港灣6座低層F室，實用面積約457方呎，兩房間隔，以850萬元放盤，約兩個月後獲外區客接洽，議價後減價35萬元，以815萬元成交，呎價約17,834元，較市價低約4%。原業主於2016年1月以約728萬元購入單位，是次轉售帳面賺約87萬元，升值近12%。

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城本月暫錄18宗成交，已超越上月全月11宗交投，屋苑35座中層D室，實用面積約687方呎，三房連套房間隔，原開價750萬元，現降價12萬元，以738萬元沽出，呎價約10,742元。

●利嘉閣邱家仁表示，長沙灣碧海藍天1座低層G室，實用面積約494方呎，兩房間隔，以約737.5萬元成交，呎價約14,929元。原業主於2006年以約266萬元購入上址，持貨約16年帳面獲利約471.5萬元，升值約1.8倍。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山翠擁華庭本月暫錄約3宗成交，屋苑11座中層C室，實用面積約765方呎，三房連套房間隔，開價約860萬元，議價後以825萬元易手，呎價約10,784元。原業主於2012年以472萬元購入單位，持貨10年帳面獲利約353萬元，升值約74.8%。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山錦泰苑L座高層5室，實用面積約526方呎，兩房間隔，開價約510萬元，減價60萬元，未補價第二市場成交價450萬元，呎價約8,555元。原業主於2011年以227萬元購入單位，持貨11年帳面獲利約223萬元，升值約98.2%。

●中原侯惠良稱，房協沙田綠怡雅苑12月暫錄約4宗成交，包括1座低層C室，實用面積約420方呎，兩房間隔，開價約475萬元，議價後以未補價第二市場價445萬元易手，呎價約10,595元，新買家為白居二客。原業主於2016年以298萬元購入單位，持貨約6年帳面獲利約147萬元，升值約49.3%。

●利嘉閣司徒俊傑表示，葵涌新葵興花園A座高層3室，實用面積約570方呎，三房間隔，9月放盤叫價740萬元，減至約622.8萬元沽出，呎價約10,926元，重回2016年水平。屋苑目前約有14個放盤，入場費約680萬元起。

●中原麥耀倫稱，荃灣綠楊新邨G座中層4室，實用面積約582方呎，三房間隔，最初放盤叫價730萬元，減價27.2萬元，以702.8萬元沽出，呎價約12,076元。原業主於1984年以37萬元購入單位，持貨38年轉售，帳面獲利665.8萬元或約18倍。

●利嘉閣曾定杰稱，青衣居屋青俊苑A座中層5室，實用面積約437方呎，兩房間隔，以約443萬元未補價第二市場價易手，呎價約10,137元。原業主2017年以約244.6萬元一手購入單位，持貨約5年帳面獲利約198.4萬元。

●中原陳智生表示，屯門瓏門5座高層F室，實用面積約374方呎，一房間隔，開價730萬元，放盤3個月，累減88萬元，獲上車客以642萬元承接，呎價約17,166元，減幅約12%。

●美聯馮根明指出，元朗溱柏10座低層C室，實用面積約559方呎，三房間隔，議價25萬元，以613萬元成交，呎價約10,966元。原業主於2013年以約450.6萬元購入單位，持貨逾9年帳面獲利162.4萬元，升值約36%。

●中原劉耀琛表示，天水圍嘉湖山莊本月錄得18宗成交，屋苑美湖居1座高層B室，實用面積約623方呎，三房連套房間隔，5月開價695萬元，新近減至576萬元獲承接，呎價約9,246元。

●中原何家樂表示，天水圍居屋天頌苑O座中高層12室，實用面積約535方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價378萬元，減價28萬元或7.4%，以350萬元成交，呎價約6,542元。原業主持貨9年沽出單位，帳面獲利202萬元，升值約1.4倍。

●中原伍錦基指出，將軍澳日出康城MARINI第3A座高層A室，實用面積約545方呎，開價約930萬元，減至約888萬元售出，呎價約16,294元。業主於2019年11月以約928.9萬元一手購入，現帳蝕約40.9萬元或約4.4%。

●美聯林偉強稱，將軍澳都會駅3座低層H室，實用面積約888方呎，四房連套房間隔，獲3組客人出價爭購，最終以1,280萬元成交，呎價約14,414元。原業主於2010年12月以約786萬元入市，是次轉手帳面獲利約494萬元，升值約63%。將軍澳區本月已累錄約220宗成交，包括私樓及居屋，按月計屬下半年最多。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳君傲灣2座中層K室，實用面積約503方呎，兩房間隔，今年6月以920萬元放盤，惟一直未獲承接，最終累減155萬元或約17%，以765萬元沽出，呎價約15,208元。

●利嘉閣梁敬嚴表示，將軍澳峻瀅5座低層H室，實用面積約693方呎，三房連套房間隔，以約708萬元成交，呎價約10,216元。原業主2014年以約478.6萬元入物業，持貨約8年帳面獲利約229.4萬元。

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