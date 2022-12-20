恒大：境外債重組與各方分歧正收窄　承認經營面臨挑戰

恒大表示，將繼續與有關境外債權人開展積極和建設性的對話，保持相向而行的良好勢頭，以期盡快在重組方案條款方面達成一致意見。集團將適時向所有利益相關方提供關於境外重組進展的重大更新資料。

與此同時，集團繼續推進保交樓工作，據公告，今年首11個月集團累計交付約25.6萬套房屋，總建築面積約2,871萬平方米，又謂集團努力爭取多家建築公司和建築材料供應商的支持，631個已售和未交付項目基本復工。