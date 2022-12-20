恒大：境外債重組與各方分歧正收窄 承認經營面臨挑戰
2022年12月20日 22:07
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預計於年內推出債務重組方案的中國恒大(03333)周二(20日)晚公布，仍在與其財務及法律顧問積極推進境外債務重組工作，並與若干境外債券持有人及其顧問進行溝通與建設性接洽，以推動經各方同意的集團境外債務重組方案的制訂。「目前，各方在重組方案框架、關鍵條款方面的分歧正在不斷收窄」，惟承認債務負擔沉重，經營仍面臨較大挑戰，償債資源是否能產生預期價值存在較大不確定性。
恒大表示，將繼續與有關境外債權人開展積極和建設性的對話，保持相向而行的良好勢頭，以期盡快在重組方案條款方面達成一致意見。集團將適時向所有利益相關方提供關於境外重組進展的重大更新資料。
與此同時，集團繼續推進保交樓工作，據公告，今年首11個月集團累計交付約25.6萬套房屋，總建築面積約2,871萬平方米，又謂集團努力爭取多家建築公司和建築材料供應商的支持，631個已售和未交付項目基本復工。
集團又交代今年首11個月錄合約銷售金額291.24億元人民幣，合約銷售面積351.62萬平方米。恒大汽車(00708)自主研發的新能源汽車恒馳5汽車在今年9月16日正式量產，首批量產車已於10月29日開始交付。截至2022年12月7日，已交付超過100輛車。