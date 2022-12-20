中港通關在即 新盤交投轉活 屯門洋房售3.8億

政府放寬社交距離措施，市場憧憬通關在望，豪宅新盤率先發力，交投轉活。周二(20日)港島、九龍及新界均錄得大額成交。其中，屯門青山灣有逾9,000方呎的洋房以3.8億元沽出，呎價逾4萬元不但貴絕屯門區，成交價更屬新界區一手市場今年最高。

●屯門青山灣瑧譽洋房3.8億元沽 呎價約41,494元

該集團銷售及市務部總監朱美儀表示，政府今日公布新一輪社交距離放寬措施，意味市民生活逐步復常，經濟即將重回正軌，相信對本港樓市帶來正面影響。上述項目截至現時為止，共售出17座洋房，8伙居室，合共套現逾28億元。

●西半山大學閣連平台戶售6,500萬元

港島個別豪宅盤月內頻頻錄得成交。華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，本月已錄得3宗大額成交，共涉約1.96億元。包括周二(20日)最新以6,500萬元招標沽出1座1樓B室連平台特色戶，該單位實用面積1,515方呎，三房間隔，連460方呎平台，另設工作間，成交呎價約42,904元。項目至今合共售出16伙，總成交金額約13.3億元。

●何文田128 WATERLOO四房3,050萬元招標沽出

上述為7樓H室，實用面積1,258方呎，四房雙套連儲物室間隔，成交呎價約24,245元。發展商表示，買家因鍾情傳統豪宅地段及34校網，加上項目用料及配備齊備，故選擇入市。項目由開售至今，累售44伙，連同車位銷售共套現約9.8億元，單位平均呎價逾34,000元。

●元朗Grand YOHO第二期即日沽出10伙

●觀塘凱滙兩房連天台戶售1,215萬元

●何文田芳菲兩房售1,206萬元

協成行旗下已屆現樓的何文田芳菲，最新沽出10樓A室，實用面積465方呎，兩房間隔，成交價為1,206.6萬元，呎價約25,948元。資料顯示，該盤由去年7月開售至今，累沽15伙，上述個案為當中成交價最高，累計套現逾1.2億元。

●石硤尾緹山平安夜起招標發售最後6伙分層戶

發展商加快推售豪宅新盤步伐。嘉里建設（00683）石硤尾緹山，周二(20日)上載銷售安排，落實本周六(24日)平安夜起招標發售全盤最後6伙分層大單位。上述單位全屬三房間隔，實用面積介乎1,683至1,743方呎。當中，1座G樓A室屬特色戶，實用面積1,724方呎，連192方呎花園。招標期由12月24日至明年3月31日，期間每日招標及截標。

資料顯示，該盤僅提供45伙，包括分層戶、別墅及洋房，由2019年4月起至今累沽39伙，套現逾63.7億元。當中，全盤面積最大的別墅於今年10月以逾5億元沽出。

●旺角Larchwood本周六賣兩伙一房單位

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna周六起賣3伙三房

●沙田大圍站柏傲莊III累沽394宗終止交易