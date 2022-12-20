中港通關在即 新盤交投轉活 屯門洋房售3.8億
2022年12月20日 22:22
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政府放寬社交距離措施，市場憧憬通關在望，豪宅新盤率先發力，交投轉活。周二(20日)港島、九龍及新界均錄得大額成交。其中，屯門青山灣有逾9,000方呎的洋房以3.8億元沽出，呎價逾4萬元不但貴絕屯門區，成交價更屬新界區一手市場今年最高。
●屯門青山灣瑧譽洋房3.8億元沽 呎價約41,494元
保利置業集團(00119)旗下屯門青山灣洋房項目的瑧譽，周二(20日)以招標形式售出15號洋房，實用面積9,158方呎，為項目面積最大的洋房，屬罕有7房7套間隔，享有私人升降機、逾13米長私人泳池，同時更附設合共2,231方呎的前後花園，並配3個車位，成交價為3.8億元新界區一手市場今年最高，呎價約41,494元為屯門區今年新高紀錄。
該集團銷售及市務部總監朱美儀表示，政府今日公布新一輪社交距離放寬措施，意味市民生活逐步復常，經濟即將重回正軌，相信對本港樓市帶來正面影響。上述項目截至現時為止，共售出17座洋房，8伙居室，合共套現逾28億元。
●西半山大學閣連平台戶售6,500萬元
港島個別豪宅盤月內頻頻錄得成交。華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，本月已錄得3宗大額成交，共涉約1.96億元。包括周二(20日)最新以6,500萬元招標沽出1座1樓B室連平台特色戶，該單位實用面積1,515方呎，三房間隔，連460方呎平台，另設工作間，成交呎價約42,904元。項目至今合共售出16伙，總成交金額約13.3億元。
●何文田128 WATERLOO四房3,050萬元招標沽出
豪宅新盤市場交投加快，萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周二(20日)以3,050萬元招標沽出一伙四房單位。
上述為7樓H室，實用面積1,258方呎，四房雙套連儲物室間隔，成交呎價約24,245元。發展商表示，買家因鍾情傳統豪宅地段及34校網，加上項目用料及配備齊備，故選擇入市。項目由開售至今，累售44伙，連同車位銷售共套現約9.8億元，單位平均呎價逾34,000元。
●元朗Grand YOHO第二期即日沽出10伙
一手市場交投氣氛略為回暖，新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，周二(20日)晚上7時起以價單形式發售12伙。市場消息指，該盤即日沽出約10伙，尚餘1伙兩房及1伙三房戶待售。資料顯示，今輪銷售於今日中午12時截票，並接獲27張購樓意向登記，而是日發售的單位實用面積介乎524至634方呎，全屬兩房及三房間隔。
●觀塘凱滙兩房連天台戶售1,215萬元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，周二(20日)沽出1伙頂層連天台特色戶。上述為2座55樓L室，實用面積540方呎，兩房間隔，另設440方呎天台，以1,215萬元沽出，呎價22,500元。凱滙系列項目本月至今共沽7伙 ，而開售至今則累售1,936伙，套現逾250億元。
●何文田芳菲兩房售1,206萬元
協成行旗下已屆現樓的何文田芳菲，最新沽出10樓A室，實用面積465方呎，兩房間隔，成交價為1,206.6萬元，呎價約25,948元。資料顯示，該盤由去年7月開售至今，累沽15伙，上述個案為當中成交價最高，累計套現逾1.2億元。
●石硤尾緹山平安夜起招標發售最後6伙分層戶
發展商加快推售豪宅新盤步伐。嘉里建設（00683）石硤尾緹山，周二(20日)上載銷售安排，落實本周六(24日)平安夜起招標發售全盤最後6伙分層大單位。上述單位全屬三房間隔，實用面積介乎1,683至1,743方呎。當中，1座G樓A室屬特色戶，實用面積1,724方呎，連192方呎花園。招標期由12月24日至明年3月31日，期間每日招標及截標。
資料顯示，該盤僅提供45伙，包括分層戶、別墅及洋房，由2019年4月起至今累沽39伙，套現逾63.7億元。當中，全盤面積最大的別墅於今年10月以逾5億元沽出。
●旺角Larchwood本周六賣兩伙一房單位
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，落實本周六(24日)起以先到先得形式發售兩伙一房單位，分別為15樓J室及18樓J室。項目同時更新上述單位的價單，取消原有的現金付款計劃，最新只提供建築期輕鬆付款計劃，連同其他優惠計，最高可享2.5%折扣，折實價由622.44萬元起，另提供提前付清餘額現金回贈及家具禮券等。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna周六起賣3伙三房
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna上載銷售安排，將於本周六(24日)平安夜起以先到先得形式發售3伙，均屬實用面積674方呎的三房戶，扣除最高15.5%的優惠後，折實價介乎865.11萬至873.81萬元，折實呎價約12,835至12,965元。
●沙田大圍站柏傲莊III累沽394宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，累計錄得394宗終止買賣個案，佔成交量846宗約47%，而涉及總成交金額逾60.3億港元。據一手成交紀錄冊顯示，項目昨(19日)增加2宗個案，單計本月累積有28宗，個案包括8B座57樓A室，實用面積797方呎，三房連儲物室間隔，原本於去年6月以2,035.2萬元成交，當時呎價25,536元。