美股全線向下　電動車廠Lucid曾升6%

明年美國經濟衰退風險與日俱增，機率恐高達七成。美股周二(20日)早段全線向下，道指跌87點，至32,670點；標指跌18點，至3,798點；以科技股為主的納指跌90點，至10,455點。

港股外圍方面，恒指夜期現報19,132點，升8點，高水37點。

美國11月新屋動工按月跌0.5%，至以年率計142.7萬間，多過市場預期的140萬間。期內建築批核按月大跌11.2%至以年率計134.2萬間，少過市場預期的148萬間。

市場開始把注意力由通脹轉向經濟衰退，外媒一項月度調查顯示，參與的38名經濟學家認為，明年美國經濟衰退風險為70%，較上月同類調查增加5個百分點，1月時的調查結果更只有30%。

經濟下行顯然不利科技股發展，但無阻Facebook(Fb)母公司Meta繼續進軍「元宇宙」。Meta技術總監(CTO)博斯沃思表示，明年公司整體成本和開支中，其中20%將投放在「元宇宙」業務的重要載體，穿戴設備部門Reality Labs(RL)上，而RL部門首9個月營運虧損錄94億美元(約733.2億港元)。

博斯沃思表示，環球經濟挑戰和Meta核心業務帶來的壓力，引發了對公司投資決定抱有懷疑的「完美風暴」，惟只專注短期目標而撤回對未來的賭注，將引致「災難性後果」，其股價周二曾跌0.91%。

電動車廠Lucid公布，向沙特阿拉伯的主權財富基金Public Investment Fund(PIF)私下出售近8,570萬股，取得約9.15億美元，另公開出售逾5,620萬股，約獲6億美元，共融資15.15億美元(約118.17億港元)，股價曾升6.5%。