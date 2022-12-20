美國擬審查美企在華投資　中國經濟前景有隱憂？

內地疫情防控形勢的演變，加上中美兩國關係遲遲未解凍，內地經濟前景陰霾未散。除此之外，投資者更擔心的是，全球經貿所受衝擊，最壞情況隨時出現。獲美國眾議院任命為中國問題特別委員會首屆主席的共和黨議員加拉格爾(Mike Gallagher)坦言，隨着兩大強國爆發經濟戰的威脅加劇，美國的審查重點，擬專注於美國企業在中國的投資情況，或預見美國繼在晶片上圍堵中國之後，未來會在投資中國的美國資金流上設限，勢要全方位遏止中國崛起。

繼美國商務部上周把36家中資企業列入實體清單之後，限制美企在華的投資項目亦步亦趨。加拉格爾對外媒透露，若過去5年的重點是針對中國在美的投資情況作出審查，下個階段的審查焦點將會是強化監察美企及美國退休基金在華的投資，以確定美國是否過於依賴中國。他認為，中國將是美國歷來最嚴重的威脅，因此華府與國會要合力應對。

券商富瑞估計，中美不斷升級的科技戰，或促使中方積極支持並加快對科技、硬件技術和半導體行業的本地化及研發。上周內地舉行的中央經濟工作會議，明顯將主要產業政策確定為擴大國內消費、加快建設現代產業體系，及聚焦供應鏈安全，推動科產融結合。該行預料，中方在明年首季將推半導體行業扶持新政策。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室最新報告也提及，今年對內地經濟和金融市場來說是動盪的一年，中美之間摩擦也為投資者增添不確定性。在不利因素快速發展之際，令本已艱巨內地復甦之路變得更顛簸，同時促使投資者思考在全球經濟放緩的背景下，內地經濟明年回升速度能有多快，該行預測明年內地經濟增速將由今年約3%回升至約5%。

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)亦指，考量到內地經濟規模，美國希望內地能控制疫情，部分原因是對內地的任何衝擊恐進一步衝擊全球經濟。