內地疫下配送受壓　速遞公司變招保運力

儘管內地專家相信防疫政策目標正由「動態清零」穩步轉向「清病不清毒」，但自防疫政策鬆綁以來，疫情蔓延對餐飲行業的影響頗大，尤其是前線站崗的外賣員、運送醫藥及防疫物資的騎手數量一度驟降，惹來外界憂慮短期內地速遞業的運力陷入癱瘓。不過，多家速遞公司已出招急救，力保終端配送鏈不斷。

網點封控影響攬收

內地「雙11」網購節下速遞業遠未復常，順豐控股、申通快遞、韻達股份、圓通速遞4大速遞公司的11月核心經營指標上表現參差。若針對速遞業務收入，僅申通按年呈增長；以業務宗數計，亦只有順豐、申通按年上升。順豐解釋，原因之一乃內地疫情導致部分網點臨時封控，影響了11月部分業務的攬收；12月以來至本周一，隨着防疫政策調整和公司網點營運恢復，速運物流業務營業收入按年增速較快。

不過，現時速遞業卻難於旺季階段發力，「雙12」促銷活動及農曆新年前促銷活動的推動下，加上北京等城市的速遞派送因疫情受阻，物流配送壓力急劇升溫，甚至出現北京街道包裹堆積如山的場景。為解決配送問題，各地千名速遞員火速前往馳援，更開啟「夜派」模式。即使網上近日流傳「由於疫情原因，國家要求速遞業在1月8日左右開始陸續停業」，但有內媒引述圓通、順豐等滬市多家速遞企業回覆指，目前企業和網點並沒有接到相關通知，也沒有停業和提前放假的打算。

美團補貼吸納騎手