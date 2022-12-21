【東方產評】日本幣策謀轉軚　強美元終露疲態

今年美國聯儲局持續激進加息，美元一匯獨強之勢，令一眾非美元貨幣集體走弱，可謂苦不堪言。不過，時近年底，匯市呈現轉捩點。所說的是最近日本央行鴿派立場有放鬆迹象，日圓兌每美元轉強，勢將對支持強美元的資金起分流作用，加上美國經濟衰退風險上升，明年美國聯儲局的升息步伐或會放緩。有心理準備，明年美元強勢將會逆轉，更不排除引發匯市出現大規模拆倉潮，導致金融市場大幅波動，故得做好風險管理，多元化投資布局，以策萬全。

美元與日圓向來是全球主流避險貨幣。可過去一年，日本奉行超寬鬆貨幣政策，與美國聯儲局的加息收水行動逆勢而行，導致日圓兌每美元匯價持續受壓，一度跌穿150水平，資金一面倒流向在激進升息的美國，導致美元強勢一時無兩。除了日圓大貶值，引發日本央行今年下半年兩次入市干預之外，其他非美元貨幣亦難逃貶值的厄運，英鎊、歐元及人民幣，統統備受貶值的衝擊，其他新興市場貨幣就更要持續耗用外匯儲備來穩定本幣匯率，全球都在默默承受美國金融霸權收割的痛苦，這也加速了全球去美元化的發展趨勢。

不過，如今有兩大因素，正觸發今年以來這個強美元的資金流醞釀逆轉。其一，乃美國通脹有見頂迹象，同一時間美國經濟衰退風險正在上升，其中一個重要指標，乃被視為經濟風向標的地區性銀行交易所買賣基金(ETF)強勢率先逆轉，旺季不旺，且觀乎美國企業盈利增長有明顯的放緩趨勢，美股估值受壓，近月美元走勢也已不復先前的強勢。

其次，國際資金流正醞釀巨變，所說的是過去一年日圓持續弱勢，是促成美元一匯獨強的原因之一。可本周日本央行貨幣政策會議後，雖然維持利率不變，但將10年期國債孳息率目標區間從0.25厘提高至0.5厘，變相容許債息上行，這被視為日本央行為加息鋪路的先兆。事實上，日本通脹率已逾3%水平，貨幣政策已具備改變目前極度寬鬆狀況的條件，而日圓兌每美元匯價隨即彈升，亦說明資金認同日本幣策醞釀轉變的趨勢。

如是者，明年資金或多了一個出路，美元一匯獨強的狀況難再重演。適逢中國改變防疫政策，逐步重啟經濟。在明年歐美經濟皆面臨衰退的情況，美國升息步伐將會放緩之下，資金由西方東來，重返亞洲的可能性愈來愈大。美元中期轉弱的基礎逐步確立，意味迎面而來又是一場財富乾坤大挪移。

美元溢價正在消退，除非國際地緣政治風險再度急速升溫，否則明年美元料見本輪升浪頂部，雖然這不等於美元會出現大弱勢，惟跟隨的是國際資金流向轉變。

若然以中國為首的亞洲經濟穩步復甦，一眾非美元貨幣料可展反攻浪潮，亞洲債市前景亦可看高一線。中國有望把握機會，加大金融改革開放，彰顯人民幣資產的吸引力，加快人民幣國際化步伐。企業與投資者得注意匯市變化，及早管理好匯兌風險，捕捉國際資金流大轉向的投資機遇。