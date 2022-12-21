東方日報B1：內房抽水　股價急墜

周二宣布抽水的雅居樂，擬以先舊後新方式，按每股2.32元，配售2.685億股，配股價較周一收市折讓約17.4%，料淨籌6.17億元，用作償還一筆2026年到期的有擔保可交換債券票息，以及為現有債項再融資等。至於旭輝，同樣計劃以先舊後新方式，按每股1.14元，配售8.4億股，配股價較周一收市折讓約14.29%，料淨籌9.46億元，作還債之用。

兩企配售股份開市前已上板，雅居樂股價周二一度跌穿配股價，低見2.28元，全日仍跌17.43%，報2.32元。旭輝股價曾瀉最多18.04%，低見1.09元，收市跌16.54%，報1.11元，失守配股價。

大華繼顯執行董事梁偉源指，近期內房股單次配售集資額偏少，猶如以「有幾多、搵幾多」心態配股，尤其配售價格折讓較大，反映投資者或擔心行業調整還沒完結，房企也需提供較大折讓才可吸引投資者。由於行業仍很缺乏資金，料配股潮還未完結。

梁續稱，最大問題在於開發商賣樓成績不理想，以至現金流不足，畢竟房企無法單靠配股回血。由於市場信心完全扭轉的信號未出現，暫時內房股走勢仍視乎政策消息。

值得留意的是，中國人民銀行昨公布，一年期貸款市場報價利率(LPR)為3.65厘，與樓按相關的5年期以上LPR為4.3厘，符合預期，均維持不變。然而，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈相信，當局在明年1月才出手調低5年期LPR約0.15厘，因為目前內地確診個案急升，現時降息對房地產行業的作用有限。