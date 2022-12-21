東方日報B1：內房抽水 股價急墜
2022年12月21日 03:56
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內地房地產行業缺乏資金，市場相信配股潮仍未完結。
繼內地為房地產行業信貸、債券及股權融資渠道「開綠燈」之後，內房股「抽水潮」有加速之勢！最新輪到旭輝控股(00884)及雅居樂(03383)以高折讓配股。數據顯示，過去兩個月已有至少7隻內房股在市場「抽水」逾145億元。房企「抽水」停不了，內房股承接備受考驗，周二便出現集體捱沽的現象！
周二宣布抽水的雅居樂，擬以先舊後新方式，按每股2.32元，配售2.685億股，配股價較周一收市折讓約17.4%，料淨籌6.17億元，用作償還一筆2026年到期的有擔保可交換債券票息，以及為現有債項再融資等。至於旭輝，同樣計劃以先舊後新方式，按每股1.14元，配售8.4億股，配股價較周一收市折讓約14.29%，料淨籌9.46億元，作還債之用。
兩企配售股份開市前已上板，雅居樂股價周二一度跌穿配股價，低見2.28元，全日仍跌17.43%，報2.32元。旭輝股價曾瀉最多18.04%，低見1.09元，收市跌16.54%，報1.11元，失守配股價。
事實上，在碧桂園及新城發展(01030)等龍頭股月內帶頭配股後，其他二、三線內房股也「跟大隊」。計及旭輝及雅居樂，過去兩個月有7隻內房股透過配股集資145.75億元。除了國企內房建發國際集團(01908)外，其餘配售價折讓幅度均超過一成，個別如德信中國(02019)配售價折讓更高達19.91%。
大華繼顯執行董事梁偉源指，近期內房股單次配售集資額偏少，猶如以「有幾多、搵幾多」心態配股，尤其配售價格折讓較大，反映投資者或擔心行業調整還沒完結，房企也需提供較大折讓才可吸引投資者。由於行業仍很缺乏資金，料配股潮還未完結。
梁續稱，最大問題在於開發商賣樓成績不理想，以至現金流不足，畢竟房企無法單靠配股回血。由於市場信心完全扭轉的信號未出現，暫時內房股走勢仍視乎政策消息。
遲遲未完成債務重組的中國恒大(03333)周二交代境外債務重組進展，表示仍與若干境外債券持有人及其顧問進行溝通與建設性接洽，目前各方在框架、關鍵條款的分歧正不斷收窄。不過，恒大坦言債務負擔沉重，經營仍面臨較大挑戰，償債資源能否產生預期價值存在較大不確定性。
今年首11個月累計，恒大共交付約25.6萬套房屋，期間實現合約銷售額達291.24億元人民幣，涉面積351.62萬方米，比起今年首8個月分別增109.66億元人民幣及156.64萬方米。另旗下恒大物業(06666)就約134億元人民幣存款抵押擔保的獨立調查進一步公布，調查已接近完成階段，將盡快發布調查結果。恒大及恒大物業均續停牌。
值得留意的是，中國人民銀行昨公布，一年期貸款市場報價利率(LPR)為3.65厘，與樓按相關的5年期以上LPR為4.3厘，符合預期，均維持不變。然而，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈相信，當局在明年1月才出手調低5年期LPR約0.15厘，因為目前內地確診個案急升，現時降息對房地產行業的作用有限。