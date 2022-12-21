復必泰二價疫苗在港註冊　復醫股價照跌

復星醫藥預計，該等疫苗本次於香港正式註冊將對集團業績產生正面影響，但疫苗的實際銷售情況還受疫情發展、接種意願、市場競爭、銷售渠道等諸多因素影響，所以今次註冊對公司未來經營業績的具體影響無法確定。

雖則復星醫藥寄望其復必泰疫苗的市場份額未來愈來愈高，不過鴻海創始人郭台銘最新則批評該企行為，直斥在採購復必泰疫苗時障礙重重，整個過程「被上海復星賺到盡」，過程非常艱難，而且「疫苗沒賣這麼貴」，可想而知復星醫藥是疫情的既得利益者。

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