復必泰二價疫苗在港註冊 復醫股價照跌
2022年12月21日 04:01
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復星醫藥(02196)是mRNA新冠疫苗復必泰的大中華代理，惟內地至今未在本土批准使用復必泰。復星醫藥最新披露，復必泰BNT162b2、復必泰二價疫苗獲正式註冊為香港藥品/製品，有接種意願的人士可憑當地醫生處方在香港的醫療機構或診所接種，意味內地居民可前往香港接種復必泰疫苗。不過，復星醫藥股價昨日高開低走，收市報25.1元，跌1.18%。
復星醫藥預計，該等疫苗本次於香港正式註冊將對集團業績產生正面影響，但疫苗的實際銷售情況還受疫情發展、接種意願、市場競爭、銷售渠道等諸多因素影響，所以今次註冊對公司未來經營業績的具體影響無法確定。
雖則復星醫藥寄望其復必泰疫苗的市場份額未來愈來愈高，不過鴻海創始人郭台銘最新則批評該企行為，直斥在採購復必泰疫苗時障礙重重，整個過程「被上海復星賺到盡」，過程非常艱難，而且「疫苗沒賣這麼貴」，可想而知復星醫藥是疫情的既得利益者。
●新冠藥獲專利 歌禮飆53%
至於其他藥企同樣受惠今輪疫情反彈，其中歌禮製藥(01672)公布，口服病毒聚合酶抑制劑ASC10和衍生物用於治療新冠病毒、猴痘病毒及人呼吸道合胞病毒(RSV)等多種病毒感染的化合物專利及其用途專利申請收到美國專利與商標局(USPTO)的授權公告通知書。消息刺激其股價昨日最高曾見5.46元，收報5.31元，升幅53.46%，成交額3.28億元。
此外，大行高盛最新唱好日前配股的三葉草生物(02197)，上調該企目標價至3.37元，評級「中性」，三葉草生物昨日收報3.17元，升18.28%。