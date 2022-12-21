凱基亞洲研究部：明年聚焦3大投資主題

上周，美、歐、英3大央行宣布加息，美國聯儲局一如預期加息0.5厘，是連續4次加息0.75厘後首次放慢；歐洲央行亦加息0.5厘，之前兩次會議皆加息0.75厘；英倫銀行同樣加息0.5厘。值得一提是，歐洲其他地區包括挪威、丹麥及瑞士皆在上周加息。

雖然美歐英3地加息幅度都有放緩迹象，但央行官員們的取態則未見太過「鴿」派。聯儲局的報告中可見，官員預期終端利率可能達到4.9至5.6厘，較3個月前的預測更高。歐洲央行則提到需要大幅加息遏止通脹，當中有三分之一的官員認為本次的加息幅度應該更高，市場預期歐元區明年5月利率可能超過3厘，那代表明年上半年或再加息一厘。英倫銀行則表示或在明年第一季加息後便停止，不過可能較美國遲展開減息。

進取加息料衝擊經濟，各大已發展經濟體的利率逐漸進入緊縮政策範圍。國際貨幣基金組織(IMF)預料，明年全球經濟增長將由今年的3.2%，放緩至2.7%。明年美國、歐元區及英國料分別只增長1%、0.5%及0.3%。

投資級別債券較可取

歐元區及英國通脹高企，經濟狀況較差，部分投資者認為兩地已陷入衰退。美國今年加息超過4厘，明年第二季很大可能出現溫和衰退。

展望明年，現提出以「GAIn」作為投資主題。GAIn有3部分，G是環球防守(Global Defensive)股，A是亞洲(Asia)，而In是投資級別(Investment Grade)債券。

經濟環境未如理想，企業盈利或被下調。過去當經濟陷入衰退時，企業盈利普遍下跌10%。以標普500指數計算，預測每股盈利在今年7月中見頂後，至今回落不夠5%，現處於今年初的水平，盈利或未進入「衰退」，明年企業盈利仍需面對較大的下調風險。

對於股票投資者而言，明年應保持審慎，環球防守類股份仍然佔優。對於債券投資者而言，高收益債發行人的財政狀況，普遍較投資評級的差。經濟前景未如理想，高收益債或需面臨更高的違約風險，投資級別債更為可取。

凱基亞洲研究部