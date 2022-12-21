陳錦興：中銀香港受惠通關　上望阻力...

央行超級周過去，市場轉而憂慮衰退，預期市況進入聖誕及新年，將更為觀望，成交轉靜。本地股早前炒中港通關，地產股急升，惟本地銀行股相對落後，靜市中有望突圍。中銀香港存款基礎良好，受惠利率上升及明年中港經濟復甦，續有留意價值。

然而，受疫情反覆、投資市場氣氛低迷，以及商業活動及消費市道疲弱影響，首三季淨服務費及佣金收入較去年同期下跌21.9%；惟第三季度的淨服務費及佣金收入按季上升6.2%，預期第四季隨中港投資氣氛改善，非利息收入的增長動力轉強。

市場估計，香港本地生產總值(GDP)增長會由今年收縮3.3%，反彈至明年增長3.1%。過去兩年，中銀香港盈利倒退，至今年下半年，料見改善，估計明年盈利復甦將更明顯，主要因內房市場隨着內地經濟重啟而復甦，加上中港通關等因素，中銀香港在貸款增長、非利息收入及資產質素等方面，均可望改善。

中銀香港盈利改善，有望未來增加派息，現價市帳率0.9倍，市盈率12倍，估值合理。市況趨淡靜，有利中銀香港的股價表現，建議26元吸納，上望阻力位28.5元，跌破支持位23.5元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)