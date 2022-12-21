金風科技就澳洲風電場引入兩戰略合作夥伴

買方包括由卡塔爾電力和水務公司及Raslaffan Operating Company W.L.L.分別持股60%及40%的Nebras power Australia Pty Limited(收購目標公司49%權益)，以及北京能源國際( 00686 )附屬MNS Wind Finance Pty Ltd(收購目標公司25%權益)，MNS亦獲授相關附屬公司26%股權期權。

引入該等買方作為公司業務的戰略合作夥伴及投資者，將有助於提升集團作為綜合風電解決方案提供商的國際品牌及聲譽，標誌着集團進一步拓展海外市場的里程碑。出售事項亦將為集團提供即時現金流入，將改善集團的流動資金，支持業務發展。

另外，公司宣布轉讓參股公司澳洲Stockyard Hill項目公司49%股權予Cheetah Bid Trust，作價預計約為3.346億澳元。完成後，公司將持有Stockyard Hill項目公司2%的股權。