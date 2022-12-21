道指升92點　金價高收1.5%

●踏入亞洲時段，美匯指數下跌，報103.97；港匯見7.7873；離岸人民幣(CNH)報6.9587；美元兌日圓處131.89；歐元報1.0625，英鎊報1.2187。金價處1,817.28美元。布油報79.68美元，紐油報76.25美元。比特幣升2.7%，報1.68萬美元。道指期貨升150點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水100點。

●道指收報32,849點，升92點或0.28%；標指收報3,821點，升3點或0.1%；納指收報10,547點，升1點或0.01%。

●港股ADR指數向下，按比例計算，收報19,074點，跌19點。

●即月恒生指數夜期收報19,146點，升22點，高水51點，成交13,687張。

●紐約期油收報每桶76.09美元，升0.9美元或1.19%；倫敦布蘭特期油收報每桶79.99美元，升0.19美元或0.24%。

●紐約期金收報每安士1,825.4美元，升27.7美元或1.54%。

●英國富時100指數收報7,370點，升9點或0.13%；德國DAX指數收報13,884點，跌58點或0.42%；法國CAC指數收報6,450點，跌22點或0.35%。

●恒大：境外債重組與各方分歧正收窄，承認經營面臨挑戰。

●世銀料中國今年經濟增速僅2.7%，明年將反彈上4.3%。

●內地首11月財政赤字見新高，收入按年增逾6%。

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