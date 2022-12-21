Tesla股價今年暴瀉61%　市值排名續跌　大和降目標價

外媒報道，美國電動車廠特斯拉(Tesla)股價周二(20日)收報137.8美元，下挫8.05%，創10月3日以來最差單日表現，最新總市值亦進一步跌至逾4,351億美元，市值一夜蒸發381億美元，被老牌石油巨頭埃克森美孚反超前，現在是標指中市值排名第9的股票。

分析機構Oppenheimer稱，Tesla行政總裁馬斯克對社交平台Twitter的處理方式正損害投資人對Tesla的信心。據Wind數據，Tesla股價今年累計已下瀉60.88%，第四季跌逾48%，12月跌幅亦超過29%，或分別成為其史上表現最差的季度及1個月份。

大和證券分析師Jairam Nathan將Tesla目標價，從240美元下降至177美元，以反映Twitter干擾帶來的更高風險。

雖然多間券商都先後下調了Tesla的目標價，但有「科技女股神」之稱伍德(Cathie Wood)的基金自上周三(14日)以來一直買入該股票，旗下方舟創新ETF(ARKK)買入逾1.9萬股Tesla股票，價值超過260萬美元，且目前為Tesla的第三大重倉股，佔其投資組合的權重達7.44%。