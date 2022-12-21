日央行調整政策料變相加息　法興：日圓下月或衝上125

外媒報道，日本央行周二(20日)意外宣布上調10年期國債孳息率區間，由正負0.25厘升至正負0.5厘。日央行放寬孳息率曲線控制(YCC)政策震撼環球金融市場，此舉被視為政策轉向、變相加息，推動日圓匯價急升。法國興業銀行分析師預測，日圓將進一步升值，可能在1月升抵125日圓兌1美元。日圓兌每美元最新報132.27，每百日圓兌5.8969港元。

日央行把10年期國債孳息率的目標上限提高一倍，允許該孳息率最高升至0.5厘，市場揣測日央行政策可能終於轉向，促使日圓兌美元一度狂飆近5%至130.58，後來升幅收斂，但仍勁升3.9%至131.73。

法國興業首席外匯策略師Kit Juckes表示，隨着日本貨幣經理逐漸消化日央行更鷹派的立場，日圓明年1月可能升至125。

Juckes表示，之前提及美元兌日圓的波動主要取決於日本的淨國際投資倉位和外匯對沖比率的變化。日央行的舉動加大對沖外國資產組合的壓力。

長年的貨幣寬鬆政策，使日圓成為全球最主要融資貨幣之一，並扮演利差交易的基礎，利差交易(carry trade)指，買入低利率貨幣，並轉換成高利率貨幣，從中賺取利息差。不過，由於日圓身為全球最便宜融資貨幣的地位受到動搖，全球資金可能出現大規模重組。