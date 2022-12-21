金融變局！外資投行從印度賺得的併購收入超越中國

中國及印度兩個全球人口大國，近年的競爭進入白熱化，儘管中國在多方面仍然佔優，惟有一個金融項目今年竟被印度爬頭！

外媒報道，全球最大的投資銀行今年從印度賺得的企業併購(M&A)手續費將會超越中國，金融界形容為歷史性的重新定位。數據顯示，今年外資銀行已從印度賺得2.31億美元(約18億港元)的M&A手續費，高過從中國賺到的2.04億美元。據悉，摩根大通是今年從印度M&A交易獲利，首度超越從中國的金融機構之一。

報道指出，中國的股債市場向來是歐美金融機構在亞洲的最大交易收費來源之一。隨着內地在疫情期間的自我封閉，以及內地企業愈來愈偏好向中資銀行尋求諮詢，導政外資大行今年在相關收益顯著下滑。因此，歐美金融機構正廣泛轉向其他市場，尋求機會及利潤增長，印度就成為其中一隻「會生金蛋的母雞」。

事實上，今年首9個月印度的併購交易活動較去年暴增58%，達到1,480億美元，創下歷史新高。華爾街銀行的轉向與去年科技產業的產線轉移類似，數據顯示，許多投資金額從中國轉向印度，去年對中國科技業每投資1美元，就有1.5美元投資印度。

花旗亞洲區銀行、資本市場與諮詢主管Jan Metzger表示，印度銀行支付的進展、科技產業的增長，加上印度企業巨頭的活躍，使印度成為花旗今年最重要的投資銀行業務市場，預計未來幾年將持續這個格局。

報道引述一家美國銀行駐新加坡的亞洲投資銀行主管表示，「減持中國」是華爾街根本且永久的重新定位。如果認為中國政府意圖建造自己的經濟影響領域，同時美國沒有顯示停止打壓中國的迹象，那麼亞洲還能去哪裡？暗示金融機構拓展中國以外的市場已是迫不得已的策略調整。再者，金融機構不能再將所有雞蛋放在像中國這樣一個籃子，尤其是因供應鏈與經濟正在脫鈎的時候。