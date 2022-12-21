李偉傑：汽車之家受惠二手車回暖增長　前景看俏

由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。公司早前公布第三季度營業額升4.5%至18.43億元人民幣(下同)，股東應佔溢利微跌3.1%至4.95億元，第三季盈利表現較今年上半年盈利7.31億元持續加速，表現勝市場預期。

今年7月，內地政策出台了《關於搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》，降低交易成本。國內二手車正在進入法規規範，行業成本普降，利好二手車發展及進入提升階段。再者，隨著內地經濟活動持續復常，推動二手車市道回暖及增長持續，進一步利好汽車之家的業務前景。

汽車之家董事長兼CEO龍泉早前表示，目前在C端，汽車之家及其母公司平安集團協同，累計覆蓋1.4億車主(中國車主總共約2億)，高價值用戶群為主要目標群。基於其數量可觀的二手車潛在用戶，加上公司天天拍車的線下服務能力，打通了資訊、運營、交易的產業鏈條，建立了一個覆蓋行業上游、中游及下游的獨特生態鏈佈局及護城河，有利在明年經濟反彈時率先跑出，在同業中持續領先地位，預計表現將有望反映在業績上，推動估值繼續復修。

中央經濟工作會議在上周舉行，會議後指出擴大內需放在明年經濟工作首位，明年要堅持穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加大宏觀政策調控力度，要把恢復和擴大消費擺在優先位置，其中要優化調整亦情防空政策，順利渡過流行期。相信汽車業作為零售銷售其中重要一環，未來在復常概念下，內地汽車銷售進一步釋放購買力，提升整個產業鏈投資價值。汽車之家近期股價在50天平均線水平整固，可在57港元水平吸納，初步目標價65港元，中線目標73港元，防守位置在52港元。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)