郭明錤：科技業走向最衰時期　iPhone SE 4或流產

外媒報道，有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤在社交媒體Twitter警告指，幾乎所有主要科技行業都在走向最惡劣時期，並對蘋果公司(Apple)手機生產進行預測。

郭指出，根據其最新調查顯示，Apple可能取消或延遲預計2024年量產iPhone SE 4的計劃，因為中低階iPhone如SE 3、13 mini及14 Plus的出貨持續顯著低過預期，加上SE 4全屏幕設計勢必導致成本及售價上升，故Apple可能需要重新審視SE 4的產品定位及投資回報。此外，減少不必要的新產品開發支出將有助公司應對2023年全球經濟衰退的挑戰。

郭又指，似乎沒有理由對2023年所有主要科技行業感到樂觀，稱據他最新調查指，幾乎所有主要科技行業都在走向最差的時期，例如Apple表現較市場預期弱，電動車及伺服器的基本面也不如市場預期般穩固。

此外，他分享其在今年3月的推文，當時認為2022年的手機市場似乎沒有樂觀的理由，指削減最高端(Apple)和最低端(傳音)品牌的訂單，意味手機行業正面臨結構性挑戰。