【高盛推介】港交所連跌4日後反彈 資金持續吸納好倉
2022年12月21日 10:46
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所由上周四(15日)起連跌4日至320港元水平後，周三(21日)早段反彈追回部分跌幅，高開約1.1%及重上330元水平。現報330.8元，升約1.8%，升幅跑贏大市。
有券商就中證監及香港證監會日前同意兩地交易所，進一步擴大股票互聯互通標的範圍，並考慮到內地積極政策頻現、中概股審計進展積極等利好因素，上調港交所今明兩年的盈測各6%及10%，並維持對其「跑贏大市」評級，目標價400元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續趁跌時吸納好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,350萬元。
港交購24460，行使價360元，2023年3月27日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿、貼價。
港交購29615，行使價400元，2023年5月25日到期，實際槓桿7.4倍，中期、低街貨。
港交牛64886，收回價300元，行使價298元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，新上市貼牛。
港交沽29011，行使價269.9元，2023年4月11日到期，實際槓桿7.1倍，高槓桿、低街貨。
港交沽29273，行使價305.68元，2023年3月27日到期，實際槓桿6.9倍，貼價。
港交熊61244，收回價380元，行使價382元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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