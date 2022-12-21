【產經直播】Bitcoin期貨ETF面世 即聽大師點評！
2022年12月21日 11:48
東網電視更多新聞短片
虛擬資產近年備受注目，發展潛力不容忽視，港府近日更發表虛擬資產發展政策宣言，南方東英旋即推出亞洲首批與虛擬資產掛鈎的ETF，分別為比特幣期貨ETF(03066)及以太幣期貨ETF(03068)，並於上周五(16日)掛牌，成為投資者熱話。
加密貨幣一哥比特幣自去年底升至歷史高位、挨近7萬美元後持續調整，至今跌至約17,000美元左右，加上近日加密貨幣交易所FTX爆煲事件，對一眾加密貨幣投資者有危定有機？
南方東英這兩隻比特幣期貨ETF(03066)及以太幣期貨ETF(03068)，底層資產為芝加哥商品交易所(CME)虛擬資產期貨，託管人及過戶處均屬大行，而進行買賣交易的港交所(00388)以至ETF本身，亦受條例監管，對比在其他網上平台買賣加密貨幣，風險相對較低？而且有關ETF買賣與一般股票無異，交易簡單快捷，更適合投資虛擬資產初哥？
眾所周知，人稱「大師」的股評人沈振盈向來不看好加密貨幣前景，究竟他對香港推出虛擬資產掛鈎ETF有咩睇法？今集《ETF指南》請嚟南方東英銷售及產品策略部董事李雪恒，講解兩隻虛擬資產掛鈎ETF特點，大師更會即席點評，想知兩位有咩火花，請在中午12時45分準時收睇直播！大師仲會同場分享明年股市部署策略，萬勿錯過！
南方東英恒生科技指數ETF(03033)
南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品
南方東英美國大型石油天然氣公司每日槓桿(2x)產品/南方東英美國大型石油天然氣公司每日反向(-2x)產品
瀏覽更多ETF及槓桿反向產品：
歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：