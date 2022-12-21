【產經直播】Bitcoin期貨ETF面世　即聽大師點評！

加密貨幣一哥比特幣自去年底升至歷史高位、挨近7萬美元後持續調整，至今跌至約17,000美元左右，加上近日加密貨幣交易所FTX爆煲事件，對一眾加密貨幣投資者有危定有機？

眾所周知，人稱「大師」的股評人沈振盈向來不看好加密貨幣前景，究竟他對香港推出虛擬資產掛鈎ETF有咩睇法？今集《ETF指南》請嚟南方東英銷售及產品策略部董事李雪恒，講解兩隻虛擬資產掛鈎ETF特點，大師更會即席點評，想知兩位有咩火花，請在中午12時45分準時收睇直播！大師仲會同場分享明年股市部署策略，萬勿錯過！

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