【高盛推介】比亞迪、吉利連跌3日 兩手準備部署
2022年12月21日 14:32
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份由本周一(19日)起連跌，周三(21日)開市再度失守200港元水平，及後跌幅擴大，最低見196.9元的2周低位。現報197.5元，跌約2%。據調查機構數據顯示，比亞迪今年第三季的電動車出貨量超過53.7萬輛，按年升1.97倍，市佔率升至20%，繼續為全球電動車市場首位。
吉利汽車亦於本周一起連跌3日。現報11.56元，微跌約0.5%。近日吉利控股行政總裁李東輝表示，本年至今吉利汽車已累計出口超過16萬輛，按年升約90%。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於周二(20日)獲資金轉向流入，有約320萬元。吉利好倉及淡倉於周二皆獲資金轉向流入，分別約210萬及30萬元。
比迪購28390，行使價233.5元，2023年3月21日到期，實際槓桿7.1倍，高槓桿。
比迪購24278，行使價239元，2023年8月24日到期，實際槓桿4.0倍，中期、低面值。
比迪牛65388，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率15.0倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪沽24652，行使價167.78元，2023年5月25日到期，實際槓桿4.0倍，貼價。
比迪沽25245，行使價158.78元，2023年3月27日到期，實際槓桿5.7倍，高槓桿、低面值。
比迪熊68641，收回價240元，行使價244元，換股比率500，槓桿比率4.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
吉利購28425，行使價12.9元，2023年7月26日到期，實際槓桿3.7倍，貼價、中期。
吉利購25628，行使價13.52元，2023年3月23日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿、低面值。
吉利牛58176，收回價9元，行使價8.5元，換股比率10，槓桿比率3.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡吉利，可留意屬高槓桿的低街貨吉利沽(28057)。
吉利沽28057，行使價8.57元，2023年5月15日到期，實際槓桿4.2倍，高槓桿、低街貨。
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