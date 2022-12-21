飛達帽業料明年收入仍保持雙位數增

顏寶鈴稱公司訂單以美元結算，仍有匯兌收益。

她透露，今年內斥資1,000萬美元購入100台綉花機，已增至400台，相信能滿足客戶不同的需求。另外，公司在孟加拉的第四期廠房仍在建設階段，目前已有1座物業於今個月入伙，預計整個廠房將於明年4月投產，屆時每月產能將增加150萬件，每月總產能增至750萬件。受惠公司在訂單處理的靈活性較高，可以做到「訂單件數少，碼數多」，且一周交貨，儘管環球消費力下滑，但不擔憂會出現產能過剩，甚至要拒絕現有部分客戶加單。

至於在墨西哥建廠的計劃方面，顏氏指，將於明年4月到當地視察環境，目前仍未有定案。不過，當地人工月薪至少600美元，較孟加拉每月約100美元高出不少，但因鄰近美國當地客戶可大大縮減運輸時間，且沒有徵稅問題，這些優勢可抵消人工較高昂的問題。

被問到美元年內強勢有否影響公司業務，顏寶鈴指出，公司訂單以美元結算，而大部分成本，如人力成本、廠房建造等，均用孟加拉貨幣塔卡，故對公司沒有損害，反而有匯兌收益。