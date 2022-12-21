蓋茨：明年當祖父未言休　不在乎富豪排名

微軟聯合創始人蓋茨(Bill Gates)周二(20日)在其個人網誌「GatesNotes」上發表一封題為《我們的子孫應當擁有的未來 蓋茨年度展望》的信。蓋茨在信中表示，他開始從一個新的角度看待世界，因為明年就要當外公。

他指，今年10月已年屆67歲，很難相信自己已這麼老，在美國，大部分他這個年紀齡的人已經退休。然而，在可見的未來，他不會放慢腳步。他仍在全速推進20多年前啟動的項目，即把其絕大部分資源回饋社會。

蓋茨表示，雖然不在乎自己在全球富豪榜上的排名，但他知道在慈善方面取得成功，排名就會不斷下降，並且最終從榜單消失。

據外媒統計，蓋茨目前是全球第6大富豪。如果他沒有隨着時間向蓋茨基金會捐贈590億美元，其身家至少會達到1,620億美元，並在全球排名第三，其中大部分捐贈的是微軟股票。不過，當他的計劃一直持續下去，其在全球富豪榜上的排名將會下降。蓋茨指，他預計自己最終會完全從億萬富翁名單上掉下來。原因與他承諾將幾乎所有財產捐給美國最大慈善基金會蓋茨基金會有關。

報道又指，蓋茨及梅林達基金會正採用及支持人工智能及基因療法等新技術，以應對兒童死亡率及疾病如愛滋病等全球挑戰。