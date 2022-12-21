陳永傑：最差已過　通關在望　明年樓價彈15%

2022年快將完結，筆者總結今年香港樓市，絕對是前所未見的冰寒。由於市場壞消息不斷，疫情、加息、俄烏戰爭等不利因素重重夾擊，加上內地調控、股市急挫、經濟疲弱等因素困擾，令市場信心跌至谷底，樓市委靡不振，成交價量齊跌，下半年樓價跌勢更轉急，執筆之時，中原城市領先指數(CCL)全年累跌逾14%。與去年相比，今年樓市表現可謂「天與地」，由連番新高創舉急挫至冰河時期，成交價及量齊插谷底。然而，來到2022年尾聲之際，近日內地與本港一再放寬防疫措施，通關見到希望，市場情緒改善，加上壞消息漸散，市場氣氛趨明朗，2023年樓市將會是「復常之年」，全年樓價料反彈15%。

根據中原研究部資料，預計2022年全年私人住宅成交登記宗數43,000宗，較去年跌38%，創1995年有紀錄以來新低，成交金額料減42%至4,100億元，創2015年後新低。疫情加上連環加息，窒礙新盤推售部署，今年一手私人住宅買賣登記料錄11,000宗，較去年跌37%，成交金額僅達1,200億元，按年跌49%，成交量及金額同創2013年一手新例後9年新低。二手市場同樣價量齊跌，料全年二手私人住宅買賣登記僅32,000宗，按年跌38%，創1995年有紀錄以來新低成交量。香港樓價自2021年8月觸及歷史高位後持續回落，隨着內地調控，加上疫情、俄烏戰爭、股市急挫、加息等不明朗氣氛夾擊，樓價由歷史高位累跌約17%，今年計累跌14.08%。

隨壞消息盡出，近日市場續見利好消息，包括中港兩地防疫一再放寬，美國加息亦放緩，息口料明年見頂，股市反彈等，市場氣氛正在好轉，通關有望，樓市最差日子已過去，相信2023年將會是樓市「復常之年」，估計明年一手成交可錄約16,000宗，按年增45%，料二手錄約50,000宗成交，按年增56%。樓價有望於首季觸底，全年樓價料反彈15%。事實上，本月樓市氣氛明顯好轉，中原城市領先指數連跌9周後終回穩，豪宅更率先起動，近日一手市場連錄多宗大額成交，屬樓市回暖信號之一。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑