道期升183點　美匯指數104上落

2022年12月21日 16:11
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    ●美匯指數報103.95；港匯見7.7943；離岸人民幣(CNH)報6.9732；美元兌日圓報131.71；歐元企1.0635，英鎊處1.2176。金價報1,816美元。布油報79.66美元，紐油報75.9美元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨升183點。
    ●市後關注點
    21:30 美國第三季經常帳
    21:30 加拿大11月消費物價指數(CPI)
    23:00 美國11月成屋銷售
    23:00 美國12月諮商會消費者信心指數
    ●恒生指數全日收報19,160點，升65點或0.34%；國企指數收報6,500點，升27點或0.43%；科技指數收報4,024點，升28點或0.71%。主板成交692億港元。https://bit.ly/3hIkaAt
    -港交所：擴互聯互通納入範圍料吸外企來港上市。
    -TVB：《獎門人》再夥鄰住買，個半鐘生意額逾326萬。
    -瑞信下調特步目標價至10.8元。
    -瑞信稱互聯互通擴容下，港交所收入料增不足2%。
    -飛達帽業料明年收入仍保持雙位數增。
    ●滬綜指收跌5點，船舶製造股跌2.2%，飛機製造股跌1.6%，地產股跌1.2%。https://bit.ly/3G4SMFd
    ●中國經濟：
    -2022胡潤中國外商投資企業百強揭盅，鴻海蟬聯榜首。
    ●火燒連環船！美國最大加密貨幣挖礦商申破產保護。
    ●日央行突轉鷹擴債息上限，高盛料下一步撤負利率。
    ●日央行調整政策料變相加息，法興：日圓下月或衝上125。
    ●調查：全球汽車業高管對電動車前景的信心下降。
    ●金融變局！外資投行從印度賺得的併購收入超越中國。
    ●美股：
    -傳蘋果明年開始在越南生產MacBook，老拍檔鴻海代工。
    -郭明錤：科技業走向最衰時期，iPhone SE 4或流產。
    -微軟或明年加快收購Netflix工作，以推進遊戲業務。
    -需求疲弱損盈利，聯邦快遞擬再削78億成本。
    -Tesla股價今年暴瀉61%，市值排名續跌，大和降目標價。
    -馬斯克：若找到Twitter繼任人將會辭任，只負責呢個部門...
    ●債王格羅斯：聯儲局倘持續加息，金融市場將迎動盪。
    ●俄鎳巨頭擬2023年減產10%，恐LME鎳期貨價格波動。