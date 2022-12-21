道期升183點 美匯指數104上落
2022年12月21日 16:11
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●美匯指數報103.95；港匯見7.7943；離岸人民幣(CNH)報6.9732；美元兌日圓報131.71；歐元企1.0635，英鎊處1.2176。金價報1,816美元。布油報79.66美元，紐油報75.9美元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨升183點。
●市後關注點
21:30 美國第三季經常帳
21:30 加拿大11月消費物價指數(CPI)
23:00 美國11月成屋銷售
23:00 美國12月諮商會消費者信心指數
●恒生指數全日收報19,160點，升65點或0.34%；國企指數收報6,500點，升27點或0.43%；科技指數收報4,024點，升28點或0.71%。主板成交692億港元。https://bit.ly/3hIkaAt
-港交所：擴互聯互通納入範圍料吸外企來港上市。
-TVB：《獎門人》再夥鄰住買，個半鐘生意額逾326萬。
-瑞信下調特步目標價至10.8元。
-瑞信稱互聯互通擴容下，港交所收入料增不足2%。
-飛達帽業料明年收入仍保持雙位數增。
●滬綜指收跌5點，船舶製造股跌2.2%，飛機製造股跌1.6%，地產股跌1.2%。https://bit.ly/3G4SMFd
●中國經濟：
-2022胡潤中國外商投資企業百強揭盅，鴻海蟬聯榜首。
●火燒連環船！美國最大加密貨幣挖礦商申破產保護。
●日央行突轉鷹擴債息上限，高盛料下一步撤負利率。
●日央行調整政策料變相加息，法興：日圓下月或衝上125。
●調查：全球汽車業高管對電動車前景的信心下降。
●金融變局！外資投行從印度賺得的併購收入超越中國。
●美股：
-傳蘋果明年開始在越南生產MacBook，老拍檔鴻海代工。
-郭明錤：科技業走向最衰時期，iPhone SE 4或流產。
-微軟或明年加快收購Netflix工作，以推進遊戲業務。
-需求疲弱損盈利，聯邦快遞擬再削78億成本。
-Tesla股價今年暴瀉61%，市值排名續跌，大和降目標價。
-馬斯克：若找到Twitter繼任人將會辭任，只負責呢個部門...
●債王格羅斯：聯儲局倘持續加息，金融市場將迎動盪。
●俄鎳巨頭擬2023年減產10%，恐LME鎳期貨價格波動。