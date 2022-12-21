會計師慈善跑推廣Work-Life Balance　會長仲係瑜伽大師

香港會計師公會會長方蘊萱會長(右一)孖住特許公認會計師公會香港分會及香港華人會計師公會會長沿東區海濱長廊完成賽事。

會計行業向來予人工作繁忙嘅印象，但隨着應用數碼科技，唔少工序都縮減咗，唔少會計師都「Work-Life Balance」！近日會計師「三公」，即特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港華人會計師公會合辦「會計繽紛跑2022」，吸引咗不少會計師參加，身體力行證明會計師「文武雙全」，唔單止「數口精」，運動亦一樣掂！

新冠肺炎疫情纏繞三年，「會計繽紛跑」亦因為疫情而停辦兩年，今年以「虛擬跑」(virtual run)方式再出發，連財經事務及庫務局局長許正宇都有拍片支持，同各參賽會計師打打氣。至於3位會長們，當然都身體力行勁撐啦，參加「2公里主席跑」，沿東區海濱長廊完成賽事。

唔講唔知，會計師公會會長方蘊萱(Loretta)原來係瑜伽愛好者，佢仲話自己着重生活平衡，就算工作幾忙，都抽時間做運動，早前仲考埋瑜珈教練牌照添！Loretta話，瑜伽可以訓練呼吸，同時放鬆身心，長跑則有助鍛鍊意志，兩種運動都有助減壓。難怪體態咁fit啦！

繽紛跑活動除咗鼓勵會計師同大眾做多啲運動，亦鼓勵參加者捐款予香港海洋公園保育基金、香港宣明會或國際青年商會香港總會，強身健體之餘亦可以為慈善出一分力！