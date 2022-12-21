美聯：明年全年樓價看升10%　新盤成交量料急漲7成半

2022年進入倒數階段，美聯物業回顧今年樓市整體表現，受疫情、踏入加息周期、移民潮及美匯強勢4大因素影響，一手及二手交投均受挫，樓價全年下跌14%。不過，美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，隨着困擾樓市因素有望紓緩，估計明年全年樓價先穩後升，有機會錄一成升幅。

回顧2022年，美聯指出現「四低」情況，整體物業註冊量創32年有紀錄新低，估計跌穿6 萬宗水平，比起2003年沙士爆發的87,000多宗更少；第二，新盤及二手成交量齊創新低，一手成交量將由去年16,666宗，大跌約45%至約9,100宗，二手表現同樣疲軟，今年二手住宅成交量估計將錄約3.7萬宗，較去年錄得的59,671宗大跌約38%；第三，反映物業交投活躍程度的流通率創紀錄新低，估計跌至3%；第四，樓價創5年半新低，美聯樓價指數最新報 146.99點，本年迄今跌約14.35%，重返5年半前水平。

不過美聯預計，美國加息步伐放緩，加上中港明年可望通關等利好消息下，一手發展商會加快推盤，相信全年成交量將急升7成半至1.6萬宗；二手則料升3成半至5萬宗水平。布少明看好來年有新盤推出及基建發展地區，包括北部發展區、將軍澳及啟德；板塊方面則看好5,000萬港元以上豪宅，在通關後可望受惠。