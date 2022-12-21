專家樓評：為上車日打兩份工　何解銀行懷疑入息拒批按揭？

疫情影響，加上加息因素令樓價下調，至今已由去年高位跌約20%。近日筆者接到幾宗個案，都是年輕客戶，想趁樓價下調入市，一圓上車夢，而為了達致做按揭的基本入息要求，有客戶「朝一份、晚一份」日間做文員，晚間做執倉，打兩份工以求可做到80%按揭，最後卻因公司規模太細，而且欠稅單，無法提供稅單證明，只有強積金供款紀錄作證據，令銀行懷疑其中一份入息的真實性，告知客戶只會計一份入息，無法批出80%高成數按揭，令他大失預算，最後要加入另一半作擔保人才能過關。

不過，並不是每個有兩份入息的個案都不能過關，同期接到另一個相類近的個案，便成功批出90%按揭，這名客戶日間於連鎖飲食集團任職，而晚間則於另一大型清潔企業做通宵更的清潔員，每天只用中場休息時間睡覺，辛苦工作數年，見近日樓價回落，終於以約500萬元購入一個上車屋苑單位，銀行接到按揭申請時，雖然也很好奇客戶到底如何有睡眠及休息時間，不過由於客戶的兩份工作時間不重疊，同時兩間也是大型企業，客戶有齊糧單及受僱證明，「造假」的可能性不高，於是銀行及按保公司都很快便批出90%按揭，息率是現時最優惠的水平(客戶選用了P按，實際按息為2.975%)。

上述兩個個案，除了受僱公司規模是關鍵外，亦要注意稅單的重要性，坊間有傳言是有強積金供款便不用稅單，兩者只是二揀一，其實除了畢業生，或是有多年沒有工作或在海外回流香港工作，能較合理地解釋為何沒有稅單外，一般申請高成數按揭，稅單為必要交的交件之一。如若是有報稅，但因為有免稅額而不用交稅，在申請按揭時，可補向稅局申請一份入息證明交件。如於整理入息文件時有疑問，可向有信譽大品牌的專業按揭顧問查詢，可令申請按揭流程更暢順。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣