配合膠袋收費計劃　一田：全店環保袋推減價優惠誘客選購

因應膠袋收費計劃早前已通過立法會，下周六(31日)起，每個膠袋最低收費將增至1元，並取消盛載冰凍或冷凍食品的膠袋豁免。超市及百貨公司一田百貨表示，將全力配合上述措施，將由即日起至明年1月15日，全店環保袋進行減價優惠，冀顧客在考慮選購膠袋時有更環保的選擇。該公司行政總裁黃思麗表示，將會在店內受影響的貨品範圍增加提示，以提醒顧客新措施在店內全面實行，藉以管理顧客期望；同時亦會向收銀職員提供提示卡，以便職員工作，讓新政策得以全面執行。

她指出，集團在支持環保方面不遺餘力，過去多年一直遵從政府膠袋徵費指引，並持續推動不同的環保措施。過去兩年，一田膠袋派發量平均每間分店按年錄得9%及6%的跌幅，代表措施成效顯著。

黃氏提到，對於政府的新措施表示歡迎，承諾將繼續嚴格遵守最新指引，並已為前線同事進行培訓，冀能着力把最新措施在前線落實並妥善執行。希望業界同樣以嚴謹態度遵守指引，從而令顧客得到一致的購物體驗，一方面減低前線同事面對的壓力，另一方面可以共同推動可持續發展的願景。

一田全線分店，在2023年1月15日或之前，買一田品牌購物袋有8折優惠；一田會員亦可以分別以500分加25元，選購Nordezer北歐風收納式環保袋一個，或以300分加25元，選購一田環保摺疊袋一個，冀鼓勵顧客在使用膠袋外，可以有更環保的選擇。