交易氣氛回暖！富途：港股好倉交易額升1.25倍

港股11月份經歷24年以來最大單月升幅，互聯網券商富途證券交易數據顯示，港股大幅反彈後，交易氣氛有回暖迹象，在11月中至12月初的兩周，港股交易人數明顯增加，好倉交易金額升1.25倍，而期權交易中，資金流入好倉佔整體53%。

富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，考慮到短期已見龐大升幅，加上外圍經濟環境不明朗，預計明年股市可能於第一季尾或第二季再次出現較顯著調整。從技術因素看，恒指在16,138點至16,829點留下大型「裂口」。若恒指能補回此裂口，加上市場憧憬下半年美國減息預期，股市有機會在整固後再現顯著升浪。投資者短期內可先將資金停泊貨幣基金等靈活性較高的低風險資產，以便隨時伺機入場。

他續指，從基本因素看，目前市場預測2023年恒指的每股盈利增長15%，但考慮到明年歐美經濟衰退或對中國經濟造成衝擊，而內地階段放寬防疫政策的利好因素亦有滯後作用，保守計算恒指可以高見23,000點。錯過了今年10月低吸的投資者，明年或見另一個入市良機。