交易氣氛回暖！富途：港股好倉交易額升1.25倍
2022年12月21日 17:45
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港股11月份經歷24年以來最大單月升幅，互聯網券商富途證券交易數據顯示，港股大幅反彈後，交易氣氛有回暖迹象，在11月中至12月初的兩周，港股交易人數明顯增加，好倉交易金額升1.25倍，而期權交易中，資金流入好倉佔整體53%。
富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，考慮到短期已見龐大升幅，加上外圍經濟環境不明朗，預計明年股市可能於第一季尾或第二季再次出現較顯著調整。從技術因素看，恒指在16,138點至16,829點留下大型「裂口」。若恒指能補回此裂口，加上市場憧憬下半年美國減息預期，股市有機會在整固後再現顯著升浪。投資者短期內可先將資金停泊貨幣基金等靈活性較高的低風險資產，以便隨時伺機入場。
他續指，從基本因素看，目前市場預測2023年恒指的每股盈利增長15%，但考慮到明年歐美經濟衰退或對中國經濟造成衝擊，而內地階段放寬防疫政策的利好因素亦有滯後作用，保守計算恒指可以高見23,000點。錯過了今年10月低吸的投資者，明年或見另一個入市良機。
板塊方面，富途交易部高級分析師毛君豪指，隨着內地防疫新十條出台，旅遊板塊可受惠明年價值重估。今季以來，多家內地航空公司，如東方航空(00670)、南方航空(01055)等宣布恢復國際航班來往亞歐美等多國城市，在防疫措施開始逐步放寬下，內地網上旅遊服務商的平台機票搜尋量亦見急增。若內地進一步恢復出境旅遊，旅遊服務商收入可隨之增加，部署上可看高一線。
毛氏提到，科網股現時估值已充分反映行業監管常態化，而且自從今年下半年開始，內地多次強調平台經濟規範健康發展及指出電子遊戲產業的實質價值，預期對龍頭科網股企業，如騰訊控股(00700)等望由監管變為支持發展，料成為明年估值回升的催化劑。