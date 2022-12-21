聖誕送暖！信和集團與3000位基層兒童及家庭慶佳節

「信和友心人」義工在寒流襲港期間，為基層家庭及兒童送上禮品包，傳送暖意及關懷。

趁着佳節在即，信和集團及黃廷方慈善基金展開「信和冬日送暖」活動，藉聖誕節傳遞愛及分享的信息。集團義工隊「信和友心人」舉辦一系列活動及送贈聖誕禮物包，與大約3,000名基層兒童、家庭，以及需要住宿照顧服務的兒童及青少年提早過聖誕，給他們一份暖心的驚喜。

一年一度的聖誕燈飾亮起，義工隊自12月初開始邀請基層兒童及家人乘坐特色開蓬巴士夜遊尖沙咀一帶，欣賞尖沙咀中心及帝國中心的璀璨燈飾。

信和集團又邀請了暫居於兒童或青少年院舍的學童，到香港黃金海岸酒店及香港富麗敦海洋公園酒店享用豐富聖誕自助午餐，並由信和置業有限公司執行董事田兆源先生代表出席送上聖誕禮物，與青少年共度了一個美好的下午，分享節日歡欣。

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光表示，很高興有機會聯同社區夥伴及義工同事，為有需要人士送上節日祝福和關懷，更提供傳統冬日美食煲仔飯，希望讓他們暖身又暖心，在寒冷的日子增添幾分暖意。

他又補充，衷心感謝社區夥伴及「信和友心人」一直努力不懈傳揚關愛精神，讓更多人感受到暖意窩心的聖誕節。早前寒流襲港，義工隊更特意提供熱騰騰的煲仔飯，予大小朋友一起享用。