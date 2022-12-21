中證監：支持房地產平穩發展　允房企「借殼」重組

中國證監會表示，將加快建設中國特色現代資本市場，而且不斷健全資本市場功能，以推動經濟高質量發展，包括深入推動股票發行註冊制改革、擴大資本市場高水平開放、推動滬深港通互聯互通擴大納入範圍等。同時推動企業境外上市制度改革實施，加快平台企業境外上市「綠燈」案例出台，並加深內地與香港資本市場合作，支持香港鞏固國際金融中心地位。

為大力支持房地產市場平穩發展，中證監指出，將全面落實改善優質房企資產負債表計劃，繼續實施民企債券融資專項支持計劃和支持工具，並推動央地合作增信，共同支持民營房企發債。同時會落實好已出台的房企股權融資政策，包括允許符合條件的房企「借殼」已上市房企、房地產和建築等密切相關行業上市公司實施涉房重組，及加快建立保障性租賃住房REITs板塊。

另外，中證監提到，將全面實施新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案。從市場准入、信息披露、持續監管等方面，對國企、民企一視同仁，並推動國有控股上市公司整合資源、提高競爭力；推動民營上市公司規範穩健發展，不斷完善上市公司結構，提升整體質量。同時會穩步推進併購重組註冊制改革，落實好「分道制」、「小額快速」等審核機制，以支持企業通過併購重組加快發展。