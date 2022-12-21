各區劈價蝕讓不斷！港島嘉亨灣兩房3年蝕1成沽

二手樓價持續向下，港島屋苑續現蝕讓個案。西灣河嘉亨灣兩房單位，日前以868萬元售出，原業主持貨約3年，帳面蝕約102萬元。

中原陳凱超表示，上述單位為2座中層H室，實用面積約490方呎，成交呎價約17,714元，對上同座中層同室單位成交價達900萬元，即樓價再跌約3.6%，新買家為用家。原業主於2019年以970萬元買入，期內單位帳面貶值約10.5%。

港島指標項目鰂魚涌太古城兩房則王繼續減價。該行趙鴻運指，該盤耀星閣低層F室，實用面積約582方呎，屬遺產物業，上月初開價980萬元，累減150萬元，獲區內用家以830萬元購入，呎價約14,261元。

北角健威花園樓價再跌穿「6球」。世紀21日昇蔡嘉駿稱，屋苑A座低層1室兩房戶，實用面積約456方呎，上月放盤價680萬元，僅約1個月即減82萬元，成交價598萬元，呎價約13,114元。

各區蝕讓情況持續。美聯何智豪透露，沙田欣廷軒2座低層G室兩房戶，剛以618萬元成交，呎價約14,928元，原業主持貨逾3年，帳面虧蝕約122萬元。利嘉閣林晉豪亦指，啟德龍譽1B座極高層E室一房戶，累減約225萬元後，以約755萬元易手，單位約3年帳面貶值約70.14萬元。

銀主盤拍賣場上再錄低價成交。忠誠拍賣昨日拍出紅磡海逸豪園16座高層E室銀主盤，開價1,330萬元，成交價1,470萬元，較開價高約10.5%，以單位實用面積約870方呎計，呎價約16,897元。是次成交價較銀行估價低約6%。