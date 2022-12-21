北角健威兩房價再跌穿600萬　呎售1.3萬元

樓價愈跌愈殘，港島屋苑價格不停插水，北角健威花園做價再度跌穿「6球」，一個兩房單位減價82萬元後，僅以約598萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角健威花園A座低層1室，實用面積約456方呎，兩房間隔，望樓景，上月放盤價680萬元，最終減價82萬元，以598萬元成交，呎價約13,114元，放盤約1個月減價約12%，屋苑樓價再跌至「6球」。

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九龍區

●中原許永生表示，長沙灣泓景臺3座低層C室，實用面積約470方呎，兩房間隔，開價808萬元，連番議價後降價84萬元或約10%，以724萬元易手，呎價約15,404元，新買家為同區客，見近日樓價比今年高位已錄約13%跌幅，遂入市作新居。

●利嘉閣甘尚德指，旺角居屋富榮花園10座低層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，在已補價自由市場獲換樓客以約740萬元承接，呎價約12,500元。

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新界區

●中原王鎮宇稱，東涌區12月錄得26宗二手買賣，包括海堤灣畔5座中層E室，實用面積約508方呎，兩房間隔，享山景，叫價650萬元，放盤僅一個月，議價後共減70萬元或約11%，以580萬元成交，呎價約11,417元，新買家為同區家庭。

●中原趙志賢表示，青衣區12月累錄約61宗二手買賣，按月升約13%，其中曉峰園終打破連續兩個月零成交局面，屋苑2座低層B室，實用面積約546方呎，兩房間隔，開價650萬元，減至580萬元獲上車客承接，呎價約10,623元。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣盈翠半島9座中層H室，實用面積約513方呎，套兩房間隔，以約788萬元成交，呎價約15,360元，低市價約3%，屋苑12月暫錄約3宗買賣，目前約有101個放盤，入場費由約699萬元起。

●中原黃仲賢指，荃灣荃威花園P座極高層8室，實用面積約536方呎，兩房間隔，享山景，叫價500萬元，吸引覓盤一個月的換樓客承接，議價後以438萬元成交，呎價約8,172元。

●美聯陳偉健透露，葵涌區12月僅錄約12宗二手買賣，其中，新葵芳花園C座低層6室，實用面積約408方呎，兩房間隔，原先開價660萬元，因加息數次下調叫價，減至575萬元，近日獲上車客洽購，終以550萬元成交，累減110萬元，呎價約13,480元。

●中原鍾宏遠表示，屯門區12月累錄約140宗二手買賣，按月增約三成，華都花園2座低層G室，實用面積約404方呎，兩房間隔，減價36.2萬元，售價393.8萬元，呎價約9,748元，新買家為今期白居二，見樓價回落，私樓沒有轉售限制，遂轉投私樓市場。

●世紀21天生置業黃偉祺指，屯門碧翠花園21座低層C室，實用面積約700方呎，三房間隔，望園景，放盤兩個月，叫價668萬元，其間累減73萬元，終以595萬元連車位成交，減幅約11%，呎價約8,500元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋龍門居4座中層F室，實用面積約592方呎，三房間隔，新買家為白居二中籤者，屋苑鄰近工作地點，可節省通勤時間，加上原業主累減22萬元，決定在未補價第二市場以416萬元購入自用，呎價約7,027元。

●祥益指，屯門居屋翠寧花園3座高層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，新買家為區內業主，有意換購三房物業，在賣出持有單位後翌日，議價後即在已補價自由市場以500萬元購入上址，呎價約8,446元。

●中原蔡堅濤稱，粉嶺牽晴間4座低層H室，實用面積約410方呎，兩房間隔，開價約500萬元，議價後以493萬元獲承接，呎價約12,024元，原業主因工作關係長時間身處內地，日前特意回港賣樓，持貨約6年帳面獲利約134萬元離場。

●中原李嘉龍表示，大埔白石角海日灣II第10座中層M室，實用面積約308方呎，一房間隔，10月開價約620元，其後減至590萬元，議價後售500萬元，呎價約16,234元，新買家為一名年輕女生，原業主於2019年以501.7萬元購入，持貨約3年帳蝕約1.7萬元。

●中原吳日榮指，大埔太湖花園最新錄17座中層F室，實用面積約608方呎，三房間隔，放盤時開價約750萬元，議價後以690萬元易手，累減60萬元，呎價約11,349元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑O座低層3室，實用面積約519方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價560萬元，放盤兩個半月，累減95萬元，以465萬元沽出，減幅約17%，呎價約8,960元。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍區12月至暫錄約90宗二手買賣，沙田居屋愉田苑F座高層4室兩房戶，實用面積約414方呎，8月已補價毛由市場放盤叫價約595萬元，11月減至498萬元，日前以436萬元易手，呎價約10,531元，累減159萬元，新買家為上車客。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區12月暫錄約70宗，按月升約56%，其中新港城J座低層2室，實用面積約338方呎，兩房間隔，開價約498萬元，雙方議價後以470萬元易手，呎價約13,905元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山雅典居1座低層B室，實用面積約874方呎，三房間隔，望海景，放盤時叫價1,180萬元，放盤兩個月，其後調整至1,128萬元連車位沽售，呎價約12,906元。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山新港城N座低層3室，實用面積約337方呎，兩房間隔，望園景，放盤兩個月，當時叫價620萬元，累減118萬元，減幅約19%，成交價502萬元，呎價約14,896元。

●中原柯勇指，將軍澳12月暫錄約220宗二手買賣，按月急升約42%，日出康城MALIBU第2A座低層A室，實用面積約657方呎，三房間隔，，最新以915萬元易手，呎價約13,927元，原業主於2018年4月以882萬元購入，持貨超過4年半轉手帳面賺33萬元。

●美聯黃少明稱，將軍澳居屋康盛花園1座高層D室，實用面積約495方呎，兩房間隔，最初在已補價自由市場以480萬元放盤，減價至448萬元成交，呎價約9,050元。