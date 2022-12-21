美股道指升逾300點　Nike股價飆14%

受惠於個別企業上季業績提振，美股周三早段靠穩，道指升322點，報33,172點；標指升27點，報3,848點；以科技股為主的納指升49點，報10,597點。港股方面，恒指夜期報19,205點，升24點，高水45點。

今年以來股價曾累跌四成的運動品牌股Nike，於世界盃之年再度翻身！該企截至11月底止一季收入按年增長17.24%至133.15億美元，撇除匯率影響後增長幅度更達到27%。其中，大中華區撇除匯率後的收入按年增長6%，儘管增幅不高，卻是亦是過去5個季度以來首次重拾增長，亦是捲入「新疆棉」風波以來最好的表現。Nike股價升14.33%。

貨運集團美國聯邦快遞(FedEx)公布第二財季業績，按年少賺24.52%，錄盈利7.88億美元，主因全球速遞需求持續疲弱，令送件量減少；經調整每股盈利3.18美元。公司表示，將進一步削減開支，料成本節省金額將較9月時預期的多10億美元，全年共慳37億美元，其股價升5.45%。

財經專欄作家Jennifer Saba猜測，科技巨頭微軟明年有機會收購串流影視平台Netflix，以擴大其商業版圖。她表示，微軟希望在更多電子設備中提供串流媒體服務，而兩家公司在多個領域已建立了緊密的合作關係。不過﹐要注意，雖然有媒體稱此事為「市場消息」、「傳聞」，但實際上僅屬這位專欄作者的個人猜想。微軟股價於周三早段升0.05%，Netflix升0.18%。