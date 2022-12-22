東方日報B1：啟德住宅地呎售6138元　8年半最平

該幅第2A區4號地盤、5(B)號地盤及10號住宅地，於2020年曾作為商業用地推出，惟最終流標收場，其後改劃作住宅用途。雖然批地價仍屬下限估值範圍，但當中大部分測量師均料呎價可達8,000元或以上，故普遍對是次政府低價批地感到意外。

資料顯示，啟德發展區住宅對上呎價低位，要追溯至2014年5月，第1H區3號限量地批出樓面呎價僅約6,101元。其後該發展區受到內房企業高價搶地，之後推出的18幅同區住宅地，成交呎價均高於萬元水平，其中位於舊機場跑道區的臨海地皮，樓面呎價於2019年升至約19,636元區內高位。

不過，隨着疫情後樓市及經濟轉弱，地價已輾轉回落，相比對上一幅於去年2月批出的第4E區2號地盤，當時每方呎樓面地價約15,860元，昨售出的地皮呎價不足兩年下挫約61.3%。

長實執行董事吳佳慶指出，對於今次以相宜價錢投得地皮感到高興，認為項目地理條件優越，位處港鐵宋皇臺站上蓋，日後有地下購物街連接九龍城及啟德站，預料落成後的中小型住宅單位將受市場歡迎，可望帶來理想回報。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，股市已回穩，大型地產代理對後市發展亦開始趨向樂觀，不明白是次位於鐵路上蓋的啟德住宅地要賤價賣出，又不考慮將地盤拆細招標。參考現時區內樓價水平，項目落成後實用呎價約2.2萬元也沒有問題，但考慮到這樣的低地價，發展商或認為未來以現價售樓會有難度。

事實上，長實已在一周內連奪兩項住宅發展，上周投得的市建局西營盤皇后大道西/賢居里重建項目，中標價僅11.61億元，亦遠低於市場預期。連同市建局土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街4合一重建項目，以及屯門青山公路─大欖段住宅地，該公司今年已投得4幅住宅地，涉及總額204.61億元。

隨着上述啟德住宅地皮於周三批出，政府今年合共售出13幅官地，惟因應地價滑落，加上百億地王欠奉，累計總地價僅逾287.25億元，較去年全年逾1,080.29億元，按年勁減約73.4%，並創政府主動賣地以來的13年新低。